色彩心理學解密「粉紅色」有療癒作用！精選10個品牌搭上這股粉色浪潮

一段小男孩不敢戴粉色口罩去上學的故事，在台灣演變為一場「粉色浪潮」的性平運動。中央疫情指揮中心陳時中領軍戴上粉色口罩，呼籲「顏色無分性別，能保護你的就是適合的。」以色彩心理學來說，粉紅色有「軟化攻擊、安撫浮躁」的作用，在如今緊張的社會氛圍之下，穿戴粉色單品，也會讓人有被療癒的感覺。

安撫躁動不安的情緒，也有實驗結果能夠證實。80年代社會學家Alexander Schauss曾在海軍牢房中刷上粉色牆壁，實驗結果證實大大減低囚犯的攻擊行為。在疫情壓力之下，你我情緒難免緊繃，搭著這股「粉色浪潮」，近期就多多穿著粉紅色進行一場自我療癒吧！

謝金燕日前也穿著Blumarine粉紅點點洋裝，展現這股屬於粉色的溫柔力量。以下介紹幾款粉色單品，近期如果想在服裝上營造療癒風格，或許可以試試。

同場加映：粉色心理學

粉紅色，溫柔、甜美、浪漫、無壓，能軟化攻擊、安撫浮躁。相較於粉紅色來說，明度與彩度更高的桃紅色，是更佳灑脫、大方的顏色。若是在需要展現權威感的場合，不宜使用大面積的粉紅色穿搭，而需與其他較具有權威感的顏色搭配，這類色彩如深藍色、黑色、大地色系等較為深沈的顏色，能呈現更沈穩、值得信賴的感覺。但是，當商談公事的對象是女性時，或是從事創意相關、諮商相關工作時，著用粉紅色是很好的選擇，因為沒有攻擊性，讓坐在你對面的人沒有壓力，能放下戒心。

Moschino

Msgm

Manolo Blahnik

Paul Smith

Allsaints

UGG

Adidas

Fila

Asics

Adidas Originals by Fruition

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 《The King：永遠的君主》仙女歐逆—鄭恩彩，戲裡＆戲外的造型風格解析！

● 地球日前夕，時尚品牌帶頭反思綠色日常，Puma用寶特瓶做鞋、H&M用咖啡渣染衣、Uniqlo&GU改用環保購物袋⋯⋯

● 解密紅底鞋王Christian Louboutin，如何成為鞋癡心中夢幻鞋款品牌！