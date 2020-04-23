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《鬼媽媽》金泰希絕美婚紗來自韓牌Bride and You！萬元價格女神們都愛穿

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受封韓國第一天然美女的金泰希，2017年與男神Rain結婚生子後，遲遲未見她有復出舉動，終於在2020年接下韓劇《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》重回演員之路，相隔5年之久沒有作品，這次復出不只是韓國，就連台灣的戲迷們也是相當期待。

在劇中因事故去世變成鬼魂媽媽，新鮮的故事劇情，加上女神凍齡的美貌，從開播以來每集收視率居高不下。金泰希在劇中大多以休閒、率性穿搭為主，不過日前她因穿著一襲婚紗造成熱烈討論，絶每程度讓戲迷們不禁好奇是哪一個婚紗品牌。

金泰希身上白蕾絲刺繡婚紗正是由設計師Sojin Kim於2010年所創立的婚紗品牌Bride and You，她在準備自己婚禮的時候，發現韓國並沒有可以客製化的婚鞋服務，進而讓她想推出個人品牌的念頭。品牌最初提供高質感的婚鞋，主打純手工打造，從材質、色系到鞋跟高度都能量身訂製，婚鞋上的標籤還能壓印上新娘姓名。

隨著品牌知名度越來越高，Bride and You再推出極簡、清新又具設計感的輕婚紗，同時講究俐落的剪裁，可以營造出顯瘦的視覺效果，深受許多準新娘的歡迎，推出短短時間就成為韓國自助婚禮的首選。

除了金泰希在韓劇《鬼媽媽》中穿著，熱度遲遲不退燒的《愛的迫降》孫藝珍也曾穿著Bride and You洋裝，以及去年熱播的《金秘書》朴敏英、《德魯納酒店》IU也是品牌粉絲，還包括宋慧喬、李聖經、崔智友等女神們。

價格的部分比起高端婚紗，Bride and You相對親民許多，以婚鞋來說不用萬元就能入手，大多落在台幣6000元上下。輕婚紗的部分則是1萬元到2萬元之間。近期有結婚打算的女孩們，不妨到Bride and You官網上查看。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 鬼媽媽, 金泰希, 婚紗, Bride and You
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