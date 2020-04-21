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安格斯12星座一周運勢4/20-4/26　牡羊、天蠍、獅子人際關係差先低調

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牡羊　3.21~4.20

每個人都是不同的個體，相處起來本來就有不同的眉角要磨合，本週的羊座人際關係煩惱特別多，加上不懂得主動溝通的技巧，什麼事都悶在心裡，形成了小小的心結，短時間雖然看不見影響，但日子久了總會愈來愈尷尬。往人多的地方鑽對你沒有好處，就算單身者參加活動，也最好避開人擠人的夜市大街，自然點的地方更好。

金牛　4.21~5.20

前陣子在職場上紛亂、擾攘不安的莫名感受在這週開始進入尾聲，隨著太陽的位移，牛兒低迷的運勢很可能在最近開始逆轉，工作上雖然還是疲累，但心理上的倦怠情況將大幅減輕，好運愈來愈近！可能是感情上有了進展，或是得到來自情人的精神鼓勵，這週開始對感情的動力明顯提昇，有對象者可以表現得愈來愈好。

雙子　5.21~6.20

雙子座本週的運勢就像天氣一樣，每天都有不同變化，呈現出一種不穩定的運勢狀態。此時單身想脫單的雙子座對於感情，最好還是表現的低調一點，鼓足勇氣為自己爭取幸福沒啥不對，但還是要計劃周全，否則你的一番美意很可能被屈解，造成別人反感。多請身邊的朋友指點，會比一人單打獨鬥好得多。

巨蟹　6.21~7.21

蟹座這週有不少的人事物牽絆，讓你最在意的感情處於停滯狀態，沒有辦法花心思在愛情上，沒有看得見的變化。至於已經有伴侶的，也需要多增加彼此開誠佈公的溝通，許多想法放在心底是行不通的，要多聽聽對方的意見，才更能拉近彼此距離。工作上面臨撞牆期，多做多錯，得在錯誤中慢慢累積經驗。

獅子　7.22~8.22

面對長官主管，獅座要特別記住「待人以誠」的真理，這週的你如果內心藏著什麼不可告人的秘密，那麼最好要謹慎些，很可能面臨謊言被揭穿的命運，就算你是善意的，受到矇騙的人也會難以諒解，最近你的人際運較為低迷，凡事最好低調點。愛情運勢不算理想，此時的你實在沒有心情去思考愛情，原地踏步的狀況十分明顯。

處女　8.23~9.22

處女座這週整體運勢不差，在長官或同事的義氣相挺下，表現自己的機會很多，在工作上會有不錯的發揮空間喔！不過感情運相對低落，原本以為的曙光很可能只是一場曖昧，建議單身者對感情要順其自然，否則太過患得患失很可能引發失落。已經有戀情的，小事情上雖然容易有分歧，但也才是感情更加穩固的基礎。

天秤　9.23~10.22

在風和日麗的日子裡，值得天秤好好抓住機會放鬆自己，這週的你不妨放下繁忙，給自己一個喘息的空間，否則過度緊繃的心情將影響工作效率，生活上很可能出現變化，讓向來重視規律平衡的你可能因此有些不安，要留心一些意外狀況，看似平常的問題可能對你不利。感情如同倒吃甘蔗般，桃花運與機會都會接踵而至。

天蠍　10.23~11.22

蠍座這週雖然很想有所表現，可惜的是朋友、人際間的瑣事太多，當心招惹是非。工作或課業上難以兼顧，不容易保持過往的水準。財務狀況也不是很理想，怎麼省怎麼賺好像都難以看到漂亮的進帳。感情是蠍座好運來源，已經有戀情，此時是感情加溫的好時機，如果兩個人有共同的興趣，那麼會有更多深入的默契與互動。

射手　11.23~12.21

射手本週各方面運勢尚算平順，唯獨要特別注意自己的脾氣，有時太急太亂就會橫衝直撞，要小心因此出現誤會，甚至鬧了笑話。單身者桃花能量不弱，對方的出現讓你小鹿亂撞，兩人有機會遇見，很有可能產生來電的火花。至於已經有伴的射手座，最近和情人花不少時間待在家裡，享受居家的生活和樂趣。

摩羯　12.22~1.19

隨著太陽進入新位置，摩羯運勢也默默在轉變中，本週開始要進入一個比較苦悶的時間，特別是在工作或課業上進入一個鬼打牆的狀態，明明努力表現卻苦於沒被發現，多做多錯，讓你感到挫折連連，不僅要突破現況，更要突破自己內心的障礙才好。身邊的桃花翩然降臨，讓平常只知工作的你突然發現自己原來很有魅力。

水瓶　1.20~2.18

瓶座這週特別容易沈迷在新奇的運動或娛樂活動中，因為有了特別想做的事，氣勢也變得頗為強勁，透過完全地投入專注，倒也能為你生活帶來不少樂趣，更能得到認識新朋友的機會，這週的你人氣旺旺來。單身者戀愛運雖然一波三折，但基本上是精彩可期的，至於有情人的兩人相處的過程中可能會出現小磨擦。

雙魚　2.19~3.20

本周魚兒運勢呈現開低走高的局勢，前頭雖有些低落但可望擁有相當充實愉快的週末，朋友會是這週最大的貴人，這週的你與朋友互動更為熱絡，主要是與老友久別重逢，或是認識到興趣相投的新朋友，在麻吉的開心互動下，也愈來愈懂得為人著想，表現細心的一面，超旺的人氣也能帶動工作活力，不妨好好表現。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
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