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蔡詩芸戴花卉飾品散發慈母光　無限扭結設計也能討好媽媽

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▲▼ 母親節飾品 。（圖／公關照）

▲蔡詩芸戴施華洛世奇ETERNAL FLOWER項鍊4,990元，耳環 6,490元，戒指 7,990元，CRYSTALLINE AURA腕錶14,900元。（圖／施華洛世奇提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

去年底升格為人母的蔡詩芸，日前為施華洛世奇（Swarovski）母親節飾品拍攝形象照，她認為一個好母親沒有所謂的對與錯，因為每個孩子都是獨特的，只要給予足夠的關懷與愛都是最棒的媽媽，她戴上ETERNAL FLOWER雛菊造型首飾，渾身散發出慈母光輝，的確，充滿女人味的花朵設計，最能襯出媽媽的優雅氣質。

▲▼ 母親節飾品 。（圖／公關照）▲▼ 母親節飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇TERNAL FLOWER戒指（左）7,990元，LATISHA項鍊6,490元。

▲▼ 母親節飾品 。（圖／公關照）▲▼ 母親節飾品 。（圖／公關照）

▲潘妮洛普克魯茲佩戴自己設計的ATELIER SWAROVSKI BONTANICAL系列項鍊（左），靈感源自花卉的BOTANICAL項鍊24,900元。（圖／ATELIER SWAROVSKI提供）
 

同集團的ATELIER SWAROVSKI則邀西班牙女星潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）操刀設計BONTANICAL系列，從世界各地瀕臨絕跡的植物花卉擷取靈感，創作閃亮的自然風飾品，不僅適合日常佩戴，重要場合穿搭也能顯出氣勢；丹麥品牌Trollbeads則以仿舊手法詮釋玫瑰花飾品，特別推出經過氧化處理的純銀玫瑰扣頭，討好喜歡復古風的媽咪。

▲▼ 母親節飾品 。（圖／公關照）

▲Trollbeads白玫瑰精靈珠手鐲組6,900元。（圖／Trollbeads提供）
 

若媽媽偏愛俐落的飾品，Pandora母親節主打款以無限紐結符號設計可滿足所需，象徵母親與孩子一生緊密相連，藉由纏繞相扣的線條點綴心型墜飾，對媽媽的愛盡在不言中。

▲▼ 母親節飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora母親節系列以無限紐結符號呈現。（圖／Pandora提供，以下同）

▲▼ 母親節飾品 。（圖／公關照）
▲Pandora無限紐結925銀手鍊（右）3,980元，無限紐結925銀項鍊5,980元。

關鍵字：

蔡詩芸, Swarovski, 施華洛世奇, Pandora, Trollbeads
fashion.net

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