LOEWE工匠戴面罩賣力生產口罩　捐10萬片給西班牙紅十字會

▲LOEWE投入口罩生產。（圖／翻攝LOEWE IG，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，精品雖然受停工、停業等各種衝擊，但仍努力轉向，投入協力製造口罩、防護衣等相關用品，西班牙品牌LOEWE也宣布生產口罩，工匠們戴起面罩開工，預計捐助10萬片予西班牙紅十字會。

▲LOEWE口罩為全白色。

LOEWE在IG上由CEO Pascale Lepoivre與創意總監Jonathan Anderson共同發表聲明，認為在這個艱困的時刻，更應該正面的看待一切，LOEWE將捐贈10萬片外科口罩給西班牙紅十字會，以幫助站在防疫前線的機構，另外還會生產一般口罩給志工、LOEWE的員工及家人。

▲工匠們戴著防護面罩，賣力縫製口罩。

「孩子們是喜樂，他們也應該得到快樂」，LOEWE在IG上如是說，因此除了口罩，LOEWE也將幫助受到新冠肺炎波及的弱勢孩童，讓他們未來的教育不受影響，將從今年5月推出的Paula’s Ibiza系列商品銷售金額中撥出款項，預計至少捐出50萬歐元（約1655萬元台幣）。

LOEWE隸屬LVMH集團，同集團的其他品牌包括LV、DIOR等，都早一步開始製作口罩，日前法國品牌LACOSTE也表示將捐出10萬枚口罩，提供醫護相關機構。

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