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5月新球鞋出現回憶殺！「流川楓」AJ5回歸　《灌籃高手》鐵粉必須收

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編輯／Duke　圖／翻攝自Sneakernews

雖然今年很多球鞋延遲發售，但5月依然有許多好鞋等著鞋頭搶購，像是推遲多時的Travis Scott X Nike Air Max 270 React預計在本月登場。另外，還有動漫《灌籃高手》中，「流川楓」著用的Air Jordan 5也推出全尺寸等著全家大小一同穿著，而下方就一起來看看有沒有各位喜歡的吧！

1.Travis Scott X Nike Air Max 270 React

受到新冠肺炎影響，這雙重磅聯名鞋款的發售日期一再推遲，如今根據IG爆料帳號@ py_rates的最新消息指出，由「帶貨鞋王」Travis Scott一手設計的Nike Air Max 270 React將會在5月正式登場。預計將於5月發售，定價為美金190元（約台幣5,700元）。

2.Adidas Originals NMD R1 Pride

為了慶祝6月的「同志驕傲月」，Adidas每年5月都會推出一系列的「Pride」鞋款，當中就屬這雙NMD R1最受關注。此款NMD R1設計圍繞在彩虹上，不論是Boost中底、鞋帶環或是鞋舌三葉草皆採用多個顏色製成，是一雙充滿活力的Pride平權鞋款。預計將於5／1發售，定價未公布。

3.Air Jordan 5「Fire Red」

有看過動漫《灌籃高手》的人應該對這雙鞋不陌生，因為該配色正是主角「流川楓」所著用的鞋款，其設計以全白鞋身搭配黑紅中底出名，並將迎來成人、兒童以及嬰兒的全家福尺寸。預計將於5／2發售，定價為台幣6,300元。

▲5月球鞋發售。（圖／翻攝自Sneakernews）

4.Air Jordan 1「Game Royal」

全白鞋身搭配黑、藍點綴，一直以來都是藤原浩打造的 Fragment Design X Air Jordan 1御用的配色，如今Jordan Brand對其進行色塊調換，進而推出「Game Royal」配色。預計將於5／9發售，定價為台幣5,600元。

5.Adidas YZY QNTM Basketball

曾在今年2月於NBA全明星周登場的Adidas YZY QNTM Basketball，即將迎來全新的配色。此次肯爺（Kanye West）採用淺灰色搭配的透氣材質，搭配麂皮鞋頭創造復古調性，而隱藏式的鞋帶系統與Boost中底科技更是該鞋款的最大賣點。預計將於5／15發售，定價為美金250元（約台幣7,500元）。

▲5月球鞋發售。（圖／翻攝自Sneakernews）

6.ZOZOTOWN X Reebok Instapump Fury

ZOZOTOWN為日本知名購物網站，透過此次聯手，ZOZOTOWN在Reebok 著名的Instapump Fury鞋款上加入自身的設計靈感，並以宇宙、星空等粉絲選出的特色製成。預計將於5月發售，定價為日圓19,800元（約台幣5,450元）。

▲5月球鞋發售。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

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