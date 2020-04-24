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Supreme「防疫慈善T」終於釋出　村上隆操刀打造最強Box Logo

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編輯／Duke

先前根據知名IG爆料帳號@supreme_leaks_news的消息指出，Supreme將為新冠肺炎（COVID-19）推出「募款T-Shirt」，並以品牌經典的Box Logo為主軸後，官方也於日前投下震撼彈，因為Supreme特別找來日本藝術大師村上隆，並結合其標誌性的太陽花以及骷髏設計，以幫助人民度過難關。

▲FR2、Supreme防疫T。（圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits、Supreme官網）

▲Supreme攜手村上隆推出募款Box Logo T（圖／翻攝自Supreme官網）

透過此次合作，Supreme與村上隆為了救濟受疫情影響的人民，特地攜手推出募款T-Shirt，當中雙方結合Box Logo與太陽花，進而打造一款色彩繽紛的Supreme Box Logo T。針對這次的募款計畫，雙方還在背後寫上「COVID-19 Relief Fund 2020」字樣以標明其意義。另外，該募款T-Shirt作為對疫情的救助，所獲得的收益都將全數捐給美國慈善組織HELP USA，以幫助面臨無家可歸的年青人以及有離異背景的家庭。

▲FR2、Supreme防疫T。（圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits、Supreme官網）

▲FR2、Supreme防疫T。（圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits、Supreme官網）

▲Supreme聯名防疫T。（圖／翻攝自Supreme官網）

Supreme X 村上隆聯名募款T-Shirt，預計將於北美時間4／24發售，而不是以往的禮拜四進行發售，定價為美金60元（約台幣1,800元）；FR2推出的T-Shirt則可以在官網購得，並預計5月中旬交貨，定價為日圓7,700元（約台幣2,120元）。

除此之外，惡搞出名的FR2（Fxxking Rabbits），也在近日正式發布防疫限定T-Shirt，並以招牌兔子警示人們應保持社交距離以及戴上口罩。

FR2替品牌標誌性的兔子戴上口罩，並在左右兩側加入兔子以及在後方印上「Please Back the Fxxk up 6feet or more」標語和「1.8M距離」提醒人們外出記得戴口罩與保持社交距離。

▲FR2、Undercover防疫T。（圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits、Undercover）

▲FR2、Undercover防疫T。（圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits、Undercover）

▲FR2、Undercover防疫T。（圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits、Undercover）

▲FR2提醒人們外出要戴口罩以及保持社交距離。（圖／翻攝自IG@fxxkingrabbits）

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, Supreme, 村上隆, 慈善, 防疫限定T, FR2, 保持社交距離, 戴上口罩
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