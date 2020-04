Supreme「防疫慈善T」終於釋出　村上隆操刀打造最強Box Logo

編輯/Duke

先前根據知名IG爆料帳號@supreme_leaks_news的消息指出,Supreme將為新冠肺炎(COVID-19)推出「募款T-Shirt」,並以品牌經典的Box Logo為主軸後,官方也於日前投下震撼彈,因為Supreme特別找來日本藝術大師村上隆,並結合其標誌性的太陽花以及骷髏設計,以幫助人民度過難關。

▲Supreme攜手村上隆推出募款Box Logo T(圖/翻攝自Supreme官網)

透過此次合作,Supreme與村上隆為了救濟受疫情影響的人民,特地攜手推出募款T-Shirt,當中雙方結合Box Logo與太陽花,進而打造一款色彩繽紛的Supreme Box Logo T。針對這次的募款計畫,雙方還在背後寫上「COVID-19 Relief Fund 2020」字樣以標明其意義。另外,該募款T-Shirt作為對疫情的救助,所獲得的收益都將全數捐給美國慈善組織HELP USA,以幫助面臨無家可歸的年青人以及有離異背景的家庭。

▲Supreme聯名防疫T。(圖/翻攝自Supreme官網)

Supreme X 村上隆聯名募款T-Shirt,預計將於北美時間4/24發售,而不是以往的禮拜四進行發售,定價為美金60元(約台幣1,800元);FR2推出的T-Shirt則可以在官網購得,並預計5月中旬交貨,定價為日圓7,700元(約台幣2,120元)。

除此之外,惡搞出名的FR2(Fxxking Rabbits),也在近日正式發布防疫限定T-Shirt,並以招牌兔子警示人們應保持社交距離以及戴上口罩。

FR2替品牌標誌性的兔子戴上口罩,並在左右兩側加入兔子以及在後方印上「Please Back the Fxxk up 6feet or more」標語和「1.8M距離」提醒人們外出記得戴口罩與保持社交距離。

▲FR2提醒人們外出要戴口罩以及保持社交距離。(圖/翻攝自IG@fxxkingrabbits)

