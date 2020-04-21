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Hublot 3只85萬錶微信開賣試水溫　不到一天賣光光　

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▲▼ Hublot 。（圖／公關照）

▲張翰配戴Spirit of Big Bang Meca -10魔力黑陶瓷腕錶。（圖／Hublot提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情阻礙了實體交易，讓高端名錶品牌開始思考電商合作的可能性，Hublot（宇舶錶）嘗試13日於微信官方帳號，開賣3只SPIRIT OF BIG BANG MECA-10腕錶魔力黑陶瓷款，一只定價847,000元，不到24小時旋即完售，讓品牌信心大增。

▲▼Hublot 。（圖／公關照）

▲張翰是Hublot錶款的愛好者。

為宣傳此款腕錶，Hublot特別邀男星張翰佩戴SPIRIT OF BIG BANG MECA-10腕錶魔力黑陶瓷款拍形樣照，他收藏品牌MP系列腕錶，因此駕馭起來格外有心得。此款腕錶是Meca-10自製機芯和酒桶型Spirit of Big Bang系列的第一次融合，機芯為因應錶殼造型重新設計與製作，具10日超長效動力儲存，外型則是酷味十足，首度上線銷售，3只錶立刻售罄。

▲▼Hublot 。（圖／公關照）

▲Hublot Spirit of Big Bang MECA-10腕錶魔力黑款，847,000元。

隨著大陸逐漸解封，不僅Hublot從網路銷售試水溫，感受到驚人買氣，所屬的LVMH集團對於大陸市場復甦抱持樂觀態度，例如LV（Louis Vuitton，路易威登）、Dior都從4月起感受到買氣回溫，愛馬仕（Hermes）甚至傳出廣州店重新開幕當天營業額高達8100萬元台幣。

▲▼LV 。（圖/翻攝LV IG）

▲隨著大陸解封，重新開店的LV也感受到買氣回升。（圖／翻攝louisvuitton IG）

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關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, LV, LVMH, 張翰
fashion.net

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