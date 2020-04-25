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Dappei／打破貴就好、顏值決定迷思　4個「穿搭初學者」必須懂的觀念

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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在Dappei的粉絲專頁上，時常會有「臉決定一切」、「顏值對了就贏」、「都是顏值的問題」等類似的讀者留言，這也是一直以來常常被拿出討論的話題，但其實這樣的想法非常可惜，不如先看看Dappei的建議，也許你會翻轉既有的觀念！

▏為什麼要學習穿搭？

首先，我們先釐清為什麼要學習穿搭這件事，許多人認為穿搭是一種虛榮感，又或者我們從小被灌輸「內在美」一說，因此進而不重視打扮這件事。雖然內在美讓你能夠細水長流不被煩膩或淘汰，但是穿搭卻是好感印象的關鍵，這也是為什麼面試穿搭如此重要，有了合宜的穿搭，你才有機會在踏進公司門檻後證明自己，你的內在美無法在短時間量化，但穿搭好感卻能一眼瞬間建立。

▲穿搭。（圖／Dappei提供）

（圖片來源：1 2

▏穿搭的目的？

接著來聊聊穿搭的目的，可能你會認為一定要很搶眼潮流、無盡奢華、強烈風格才能稱作穿搭，但穿搭最重要的目的是讓你看起來整潔、有精神，並且符合場合與情境，甚至能說是一種禮貌，另一個目的則是修飾身形，隱惡身形煩惱並揚善身形優勢。

▲穿搭。（圖／Dappei提供）

（圖片來源：1 2

▏一切都是顏值的問題？

我們言歸正傳，談談一直熱議的「顏值迷思」，人帥、人美穿什麼都好看是大家對穿搭最大的誤解，不可否認顏值與身材確實可以提高容錯率，但當你摸索出適合自己的穿搭時，就能絕對提升好感度，如果看到這裡你還是認為自己顏值不足沒信心，不如將自己想像成一道味道普通的餐點，當你用紙盒裝可能是吃過即忘的小吃，但當你用漂亮的容器盛裝並配上擺盤，先不論味道如何，光是視覺就讓人念念不忘，穿搭也是一樣的道理，不論你認為自己的顏值多普通，穿搭一定能夠為你加分，顏值不能改變但穿搭可以！

▲穿搭。（圖／Dappei提供）

（圖片來源：1 2

▏穿搭就是要花大錢？

最後，想跟搭黨說的是「穿搭等於花大錢」迷思，不是昂貴的品牌才能配出好穿搭，而是了解「如何運用」以及挑選「適合自己」的單品，縱使是平價單品也能配得很好看，其實現在平價品牌、網拍的選擇非常多且品質也很不錯。另外，學習重複穿搭術也是一個好方法，花一點心思做穿搭、身型功課，也能夠降低出錯率，絕對是相當值得的投資！

▲穿搭。（圖／Dappei提供）

（圖片來源：1 2

Dappei 結語：

搭編常常回覆這些留言回到手軟，每天都會看到差不多的留言，真的覺得很可惜，大家一直認為穿搭是遠在天邊的事，但穿搭真的是我們必學的課題，要在江湖走跳，穿搭功課還是要做的！

文字編輯：Sofie

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 顏值, 學習穿搭, 內在美, 強烈風格, 潮流, 花大錢, 適合自己
fashion.net

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