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Dappei／韓系穿搭在家輕鬆買！推薦3間「質感網拍」，想要的風格全都有

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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比起逛實體店面，許多人更偏向逛網拍，除了不用受到地域的限制之外，一次也能瀏覽許多商品，付款方式的多元化也讓人更輕易下單，滿足對於購物的慾望與需求，今天Dappei就來推薦3家私藏韓系網拍，讓你即使宅在家還是能買衣服！

/ tolaku

tolaku所販賣的單品包含了優雅、復古與少女風格，常常讓人一次想下包單，雖然正韓單品的價格本來就稍微昂貴，但價格上搭編覺得相當合理，買了一次就成為搭編「韓系網拍清單」上的心頭好，且也會有韓系商品的連線直播，有什麼關於衣服上的問題都能直接詢問呢！tolaku每月會有不定時的韓國連線，大家記得隨時關注店家的資訊，不要像搭編一樣曾經傻傻的錯過啦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ aoap

aoap不僅能使你呈現成熟優雅的女人味，也能裝扮成充滿青春氣息的少女大學生，每次連線的單品超級燒，搭編也推薦給高個女哦！而且aoap還有販賣自製的零錢包，顏色選擇性非常多，小編也會直播連線給大家看商品和問問題，如果有什麼單品想要下手，一定不能錯過直播啊！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ orandor wear

如果你本身喜歡較具個性的中性服飾，那ORANDOR WEAR絕對能滿足你，許多款式乍看之下或許平淡，但細膩的剪裁與獨特的紋理卻會讓你不知道該從何開始下手，瞬間燃起熊熊的購物慾，色系上以黑、白、灰三色為主，也有販賣飾品、包包、帽款、鞋子等配件，能讓你從頭到腳的單品都一次買齊，而且品牌還有實體店面哦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dappei 結語：

以上3家搭編都有購入過，所以絕對是用真心在推薦給大家，即使沒有想花錢的打算，看看網拍的美照也會讓人心情很好啊！

文字編輯：Ladybird

不要再花冤枉錢了！總是買到雷貨？從尺寸到款式只要 4 步驟從此買「網拍」不失手！

除了大饅大力 mouggan 外還有這些可以買！盤點 4 家台灣 KOL 自創品牌網拍，讓你買到手軟！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 韓系網拍, tolaku, aoap, orandorwear
fashion.net

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