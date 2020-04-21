暖男范少勳每年手作禮物給媽媽　自稱「滿分兒子」深情喊話唯一願望

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、記者王則絲攝

新生代鮮肉范少勳今（21日）受邀出席法國精品LONGCHAMP於台北新光三越南西店的開幕活動，為大家帥氣示範能賦予深刻意義的字母訂製包款，並且十分有自信的說自己是「滿分的兒子」，也深情對母親喊話：「我最希望你身體健康。」為迎接即將到來的母親節，LONGCHAMP南西店更獨家販售兩款限量訂製包，提供民眾們送禮新選擇。

▲My Pliage® Signature字母摺疊旅行袋，NT＄11,800。



范少勳今日以黑白LGP 經典LOGO T恤搭配復古格紋西裝褲，一身簡約紳士風裝扮現身開幕活動，黃色襪子與內搭衣領巧妙呼應，襯托范少勳溫暖又俏皮的男神魅力。

訪問中范少勳透露自己平時就很喜歡「訂製」的物品，像是訂製款皮夾、鑰匙圈等小物都有不少收藏，除了利用名字，也曾使用重要的紀念日日期來當作訂製細節，認為物品被賦予意義後更有獨一無二、專屬的感覺。像是今日於LONGCHAMP新開幕南西店示範的墨綠色My Pliage® Signature字母訂製包，兩個字母「O.O」就像是瞪大雙眼的表情一般，充滿幽默氛圍，是十分特別的訂製巧思。

和媽媽感情深厚的范少勳提到：「我每一年都會手作東西送給媽媽。」習慣手寫卡片、手作禮物，可見是個相當暖心的大男孩，日前於實境秀《阮三个》中因一段來自媽媽的驚喜以及肯定的讚賞而感動落下男兒淚，母子間的好感情令人動容，當被問及：「滿分10分的話，覺得自己是幾分的兒子？」也難怪可以毫不猶豫的直說：「10分！」

▲Lonchamp 3D Sport系列後背包，定價NT＄41,800。



並分享今年有考慮送這款My Pliage® Signature包給媽媽，由於媽媽穿搭風格比較保守，應該會為她挑選深色配色，低調、好搭、容量大又實用是范少勳為媽媽挑選禮物的標準，雖然自己本身喜歡的是亮色系風格，但他認為：「媽媽會背比較重要，不是只有我喜歡就好。」展現貼心與細膩心思，也透過鏡頭預先向媽媽獻上祝福，深情喊話：「媽媽母親節快樂，我最希望妳身體健康。」

為慶祝LONGCHAMP於台北中山區展店以及迎接母親節，不僅於可於南西店上體驗訂製服務（直至母親節5／10止），還獨家推出了My Pliage® Club 漫步巴黎限量摺疊包，以巴黎鐵塔與品牌經典奔馬圖騰兩種款式，各限量50個，讓消費者無需等待漫長訂製過程，便可立即到手，即時於母親節表達心意。

▲My Pliage Club 台灣限定經典奔馬刺繡手提包、巴黎鐵塔刺繡肩背包，兩款獨賣包款NT＄5,400。



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