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Dappei／韓妞靠3樣單品決定一日風格　不花太多心思就可美美出門

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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女孩的早晨每一天都很忙碌，想要快速美美出門，必須盡量縮短想衣服搭配的時間！這次搭編分享快速穿搭小撇步，學韓妞先想好單品在決定風格，就能夠快速不花太多心思美美出門，讓每日穿搭都時尚亮眼，分享給所有愛漂亮的女孩！

/ IT item 1：棒球帽

最簡單不多想的搭配，穿搭顏色選擇和棒球帽單品同色系，另外運用配件包包增加亮點，不同的花紋在簡約素面穿搭上會非常顯眼，用小亮點為穿搭增加時尚氣息吧！

/ IT item 2：牛仔吊帶褲

淺色牛仔吊帶褲是春天必備的時尚單品，搭配粉嫩色系針織衣非常合適，讓女孩散發甜美活潑感，不論出遊到風景區或是到網美下午茶，這樣的搭配都能夠拍出厲害美照，成為身旁人矚目的焦點。

/ IT item 3：亮色小包

春夏必備糖果色小包，為穿搭增添合適的活力感，搭配小洋裝就會是最佳的約會穿搭，另外搭編提供小技巧，整體的視覺顏色不超過3種時能夠散發明亮的清新感，想要擁有仙女氣質的女孩一定要學起來！

Dappei 結語：

一日的美好就從穿搭開始，有沒有人和搭編一樣，如果當日覺得自己穿搭特別好看，一整天的心情都會很好，且會覺得做什麼事情都非常順利，想要擁有好心情就穿得美麗出門吧！

文字編輯：Dora

嬌小女孩必追！跟著 150cm 甜美韓妞 김지우 學習「好比例穿搭」，讓視覺長高 10 公分吧！

穿搭已經窮途末路了？當個「水果系」女孩，替街頭點綴繽紛的色彩！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 韓妞, 矮個, 棒球帽, 牛仔吊帶褲, 亮色小包
fashion.net

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