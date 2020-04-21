林依晨「兩個月沒見老公」用Kipling放閃　金句連發：口罩留給需要的人

▲林依晨現身Kipling夏季新品發表，公開防疫包內容物。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女星林依晨於今（21日）出席比利時包包品牌Kipling夏季新品發表，受到疫情影響，林依晨坦言與在加州工作的老公已經兩個月未見面，不過心情依舊平靜，敬業換上baby藍連身褲搭配亮黃色包款亮相，更不忘拋出正能量金句：「面對危機要更加珍惜，把口罩留給需要的人。」

▲林依晨出席Kipling夏季新品發表，疫情影響坦言與老公已經兩個月未見面 。（圖／記者湯興漢攝）

Kipling夏季新品發表請到林依晨站台，即便受到疫情影響許久未公開露面，林依晨換上清新baby藍連身褲搭配亮黃色包款亮相，仍是保有專業女明星架勢，她笑稱：「換上黃色包包心情都變好了！最近不是待在家就是跟家人去爬爬山，因為疫情反而讓親情更加緊密。」隨後林依晨也坦言：「與老公已經兩個月未見面，快要破紀錄了！」不過兩人每天都會透過通訊軟體聊天，林依晨更笑說會送Kipling給老公，放閃於無形。

▲林依晨大方分享「防疫包」內容物，口罩、酒精都能放進Kipling包中。（圖／記者湯興漢攝）

雖然無奈之情溢於言表，林依晨仍是正能量分享自己的「防疫包」配備，「出門的包裡口罩是最基本的，還有消毒酒精，Kipling包款有豐富的夾層可以放置卡夾、雜物，收納問題都搞定了。」而後林依晨更勉勵外界：「面對危機時也可以用珍惜資源的方式進行，我個人非密閉場所會選擇可水洗布口罩，也降低醫療垃圾的數量，把口罩留給需要的人。」對於長期佩戴口罩要如何避免肌膚敏感，林依晨自有一套，採取「局部化妝」方式，眼部重點化妝，面部下方則單純保養，就可以避免滋生悶痘、粉刺產生。

▲（依序）林依晨背上亮黃色MYRTE 斜背包，NT$4,399； 叢林展葉印花City Pack mini，NT$4,399（前）NT$4,599（後）。（圖／品牌提供）

另外，為迎接即將到來的母親節，林依晨也準備好Kipling包款要送給媽媽和婆婆，品牌此次五大系列母親節閨蜜包組合，囊括後背包、手提包、肩背包等不同包型，像是林依晨佩戴的亮黃色MYRTE 斜背包、叢林展葉印花City Pack mini都是她的愛用款，賦予其多功能肩帶和鮮艷色系，頗有春夏交際的活力；全新包款KNIPPA斜背小方包搭配粗麻背帶，創造異材質混搭風。

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