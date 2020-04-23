Dappei／將生活注入小清新！激推台灣5家「居家選物店」　小資族逛起來零負擔

透過專業的人才精心挑選高品質的商品叫做「選物」，近幾年來這樣的店家越來越多，舉凡是燈飾、服飾、傢俱、擺設，甚至是文具等小物都會有選物店，大家越來越愛逛選物店不只是為了方便，還可以不用出國或者專程搭車前往別的城市購買想要的商品，只要同一間店就能購買所有需要的物品。

/ Marais瑪黑家居選物

瑪黑家居選物是許多部落客、KOL、名人都愛去逛的店家，能夠那麼備受公眾人物的喜愛，除了精美的傢俱以外，瑪黑選物風格非常多方面，戶外生活、香氛、清潔、兒童用品任何生活中會用到的商品與擺設瑪黑都幫你們選好了！

/ 生活倉庫LifeWareHouse

生活倉庫應該是許多小資一族最愛的居家擺設店家，風格取向年輕、簡約，以外出旅行或收納為出名，也是租客的生活倉庫創辦人，希望提供一些可以佈置空間又能收納的商品給大家，這樣的想法讓他們打造出生活選物店「生活倉庫」。

/ HEYA居家選物

HEYA居家選物以波西米亞圖騰風的針織毯為他們家的熱賣商品，想要營造美國加州風格的空間僅僅只要不到千元就能購入，一些精緻的夜燈、燭台都非常有歐美復古風，絕對適合喜愛那些想要打造異國風的人。

/ MR. LIVING居家先生

MR.LIVIVG主要是以北歐鄉村風挑選傢俱，如果要說像IKEA又不太像。MR.LIVIVG雖然有著高質感的商品但他們的價錢卻是大家可負擔的，捨去中間商的成本，MR.LIVIVG直接與製造商合作因此價格會是市面上的3到6折，適合對於生活空間有一定要求的大家。

/ InIn Home

InIn Home的價格是以上幾間最高的，他們家以引進國外獨特商品為主，因此價格會偏高，但是能夠不用花機票錢、運費就能買到國外知名的傢俱或擺設，換算下來其實也沒有特別貴，搭編私心最愛他們家的桌几，實在太美太有設計感！

Dappei 結語：

以上幾間家居選物店價格從高到低都幫大家精選出來，搭編覺得最特別的是瑪黑家居選物，他們家還會跟餐酒館、茶館一同經營，因此逛完還可以休息吃飯，吃完再繼續買！

文字編輯：蘿妮

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