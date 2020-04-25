fb ig video ETtoday search mobile

氣炸鍋4方法聰明用！「小蘇打」幫清潔、延長壽命超簡單

>

▲做菜,煮飯,烹調,廚房,吃,炸雞,炸物。（圖／unsplash）

▲許多人做菜會採用廚房家電，氣炸鍋近期最夯。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

近幾年氣炸鍋絕對是最夯的廚房家電之一，甚至在市面上還有專屬給氣炸鍋調理的冷凍食品，兼具烘烤炸功能的氣炸鍋，許多人使用心得卻不同，有人覺得輕鬆好用，有些人卻覺得不順手，究竟要如何跟它相處，其實掌握4個要點就能聰明用！

▲her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,788元。點我購買。

看內鍋材質知用法
市面上氣炸鍋商品玲瑯滿目，價差也不少，為何有些很便宜有些價格很高，當然材質佔很大因素，首先要看「內鍋」材質來決定注意事項，各有各的特色與禁忌用法，使用鐵氟龍不沾鍋塗層的內鍋，就跟一般不沾鍋一樣，嚴禁用鐵刷與金屬器具烹調，以免剝落，而陶瓷不沾鍋一樣也不要用金屬器具烹調或刷洗，且避免碰跌；用鈦金屬做成的內鍋，導熱性佳且易清潔，但價格自然不便宜。

▲做菜,煮飯,烹調,廚房,吃,炸雞,炸物。（圖／unsplash）

▲氣炸鍋標榜「低油」料理，但仍要控制進食份量避免發胖。（圖／unsplash）

通風要好
氣炸鍋產品成為一般小資族的最愛，因為好料理不佔空間，但切記氣炸鍋的原理是使用高溫空氣，在密閉空間循環加熱，接觸油脂或澱粉類，難免會出現油煙，所以必須擺放在通風良好的地方，或者是鄰近抽油煙機也行。

盡量不要料理蔬菜
雖然炸蔬菜也很好吃，但氣炸鍋建議還是以肉類或澱粉類可耐高溫烹煮的料理為主，因為高溫很容易破壞蔬菜的營養成分，既然蔬菜很方便料理，盡量用氣炸鍋烹煮肉類等其他食材吧。

▲做菜,煮飯,烹調,廚房,吃,炸雞,炸物。（圖／unsplash）

▲建議以肉類料理為主。（圖／unsplash）

先冷卻再清潔
因應氣炸鍋內部的不沾鍋塗層，其實清潔方式也跟不沾鍋有點類似，首先便是等冷卻後再清洗，且其他地方也避免使用鋼刷，用較溫柔的刷布或軟布清潔吧，若有嚴重的油污，可用冷水加上小蘇打煮沸分解油漬，而加熱管有時也會沾到油漬，記得在第一時間清理，不僅使用壽命可以延長，也省力多了。

▼▼點圖搶最超值氣炸鍋▼▼

▲Her和她鍋寶氣炸鍋。（圖／Unsplash、Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組 （含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元、特價2,788元。點我購買。

鍋寶氣炸鍋強調減油80％，配件採冷軋鋼或高級合金，加上食品級不沾材質，耐熱260℃，安全無虞。觸控式按鍵相當方便，4.8L的大容量，料理整隻雞都沒問題，附烤盤、烤模、炸籃、炸鍋等，無需再添購其他物件，就能滿足所有需求，購物平台「Her和她」祭出2,788元的超特價，幾乎是原價的2.5折，並加贈金鑽不沾炒鍋及玫瑰料理刀，是時候入手了！

關鍵字：

Her, Her和她, 鍋寶, 氣炸鍋
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

「享受無聊」是愛情長跑的關鍵！不刻意放閃、一起宅在家更能維持熱戀

「享受無聊」是愛情長跑的關鍵！不刻意放閃、一起宅在家更能維持熱戀

85度C推好友日　「限定1天」大杯鮮奶茶、拿鐵第二杯只要20元

85度C推好友日　「限定1天」大杯鮮奶茶、拿鐵第二杯只要20元

周揚青、羅志祥同戴千萬Richard Mille洩情　撕破臉改戴錶王PP

周揚青、羅志祥同戴千萬Richard Mille洩情　撕破臉改戴錶王PP

迷你包當道！IG部落客私藏「小眾手袋」品牌　質感滿分媲美精品 「黃皮膚」是後天造成的！破壞白皙美肌的5大原因　愛吃甜點要小心 金高銀卸下「鄭太乙」美出新高度！換純白洋裝拍廣告狂冒仙氣 網狂點頭3句渣男台詞！「我們交往分分合合」直接把錯甩給女方 北海道四歲女孩化身小廚娘！手沖咖啡架勢十足　逗趣表情做甜點萌翻 鍋寶氣炸鍋下殺2.5折！2788元加送全套配備　減油80％輕鬆瘦 史努比、查理布朗變圓圓洗衣袋！療癒小物讓你想天天做家事

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面