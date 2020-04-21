51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

▲伊能靜產後瘦回少女姿態，背影像極兒子的女朋友。（圖／翻攝自伊能靜FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日前伊能靜在臉書分享她的產後瘦身歷程，引起許多網友共鳴。內容提及她在45歲以前有著吃不胖的好本錢，直到高齡懷孕、生產後，就一直水腫虛胖，試過了各種減重方式，最後發現最適合她的就是低醣飲食和運動。

遵循低醣飲食，就是控制醣分的攝取量。如果完全斷醣斷澱粉，又不攝取好的油脂，不注重營養，極有可能因為食物攝取太單一，造成營養不均衡、甚至酮酸中毒，她提及在斷醣時一直便秘且不易入睡，生理期混亂，手腳冰冷，建議斷醣的時間不宜過長。

注重食材原型和「吃好油」

「低醣飲食」是注重食材原型（一條魚就盡量一條魚，不要一堆醬料又炸又裹，看不到魚肉原型。）低溫烘焙、吃好油、高蛋白質、大量纖維。她分享油用完要放在陰涼處，任何油都不耐在爐火邊烤著。買沙拉醬不是零卡就好，還要注意醣份和鈉含量。

用粗糧代替精緻澱粉

醣的攝取很重要，盡量用粗糧代替精緻澱粉。家裡用糙米、白米、藜麥混合，白米有能量、糙米高纖、藜麥有蛋白質，一鍋飯已非常營養。想瘦一定要改變主食，南瓜、紅薯、玉米、鷹嘴豆、藜麥、小米、綠豆，是她常選的粗糧。

麵包、麵條、經由多重加工後的「精緻澱粉」，則是完全忌口，可能因為長時間注重食物原味，讓她對加工食品失去興趣，像是珍珠奶茶、汽水一喝就升糖，會更想吃，記得吃你身體要吃的，不是腦子想吃的。用甜菊糖代替白糖煮綠豆湯或者紫米粥、蒸紅薯當點心，水果果糖高，不建議多吃，櫻桃、番石榴、木瓜、鳳梨、黃金奇異果可以常吃。

適量運動也很重要

運動的部分一週兩次50分鐘重訓，有氧拳擊一次，能走路就走路，偶爾真的失控就斷醣三天，增肌減脂能讓人更正向而且不再水腫。很多練重訓的網友說越練越重，不用擔心，那是因為肌肉比脂肪重，追求病態的瘦已經過時了。

曾走過產後被媒體惡毒譏諷，她開始懂得美麗需要自己定義，除了身體健康、要有線條，什麼都比不上喜歡自己。現在她不追求瘦，追求健康和線條，偶爾放縱，但也會節制自律。是因為八十歲時女兒才三十幾，那時女兒正需要她，所以必須鍛鍊好自己，才能在三十年後，站在孩子身旁依然耳聰目明。