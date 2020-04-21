fb ig video ETtoday search mobile

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

>

▲▼ 51歲伊能靜3招瘦回少女體態。（圖／翻攝自FB）

▲伊能靜產後瘦回少女姿態，背影像極兒子的女朋友。（圖／翻攝自伊能靜FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日前伊能靜在臉書分享她的產後瘦身歷程，引起許多網友共鳴。內容提及她在45歲以前有著吃不胖的好本錢，直到高齡懷孕、生產後，就一直水腫虛胖，試過了各種減重方式，最後發現最適合她的就是低醣飲食和運動。

▲▼ 51歲伊能靜3招瘦回少女體態。（圖／翻攝自FB）

遵循低醣飲食，就是控制醣分的攝取量。如果完全斷醣斷澱粉，又不攝取好的油脂，不注重營養，極有可能因為食物攝取太單一，造成營養不均衡、甚至酮酸中毒，她提及在斷醣時一直便秘且不易入睡，生理期混亂，手腳冰冷，建議斷醣的時間不宜過長。

▲▼ 51歲伊能靜3招瘦回少女體態。（圖／翻攝自FB）

注重食材原型和「吃好油」

「低醣飲食」是注重食材原型（一條魚就盡量一條魚，不要一堆醬料又炸又裹，看不到魚肉原型。）低溫烘焙、吃好油、高蛋白質、大量纖維。她分享油用完要放在陰涼處，任何油都不耐在爐火邊烤著。買沙拉醬不是零卡就好，還要注意醣份和鈉含量。

用粗糧代替精緻澱粉

醣的攝取很重要，盡量用粗糧代替精緻澱粉。家裡用糙米、白米、藜麥混合，白米有能量、糙米高纖、藜麥有蛋白質，一鍋飯已非常營養。想瘦一定要改變主食，南瓜、紅薯、玉米、鷹嘴豆、藜麥、小米、綠豆，是她常選的粗糧。

▲▼ 51歲伊能靜3招瘦回少女體態。（圖／翻攝自FB）

麵包、麵條、經由多重加工後的「精緻澱粉」，則是完全忌口，可能因為長時間注重食物原味，讓她對加工食品失去興趣，像是珍珠奶茶、汽水一喝就升糖，會更想吃，記得吃你身體要吃的，不是腦子想吃的。用甜菊糖代替白糖煮綠豆湯或者紫米粥、蒸紅薯當點心，水果果糖高，不建議多吃，櫻桃、番石榴、木瓜、鳳梨、黃金奇異果可以常吃。

▲▼ 51歲伊能靜3招瘦回少女體態。（圖／翻攝自FB）

適量運動也很重要

運動的部分一週兩次50分鐘重訓，有氧拳擊一次，能走路就走路，偶爾真的失控就斷醣三天，增肌減脂能讓人更正向而且不再水腫。很多練重訓的網友說越練越重，不用擔心，那是因為肌肉比脂肪重，追求病態的瘦已經過時了。

▲▼ 51歲伊能靜3招瘦回少女體態。（圖／翻攝自FB）

曾走過產後被媒體惡毒譏諷，她開始懂得美麗需要自己定義，除了身體健康、要有線條，什麼都比不上喜歡自己。現在她不追求瘦，追求健康和線條，偶爾放縱，但也會節制自律。是因為八十歲時女兒才三十幾，那時女兒正需要她，所以必須鍛鍊好自己，才能在三十年後，站在孩子身旁依然耳聰目明。

關鍵字：

伊能靜, 瘦身, 飲食, 運動
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

夜晚總是輾轉反側？在床上工作、睡前喝酒　5個導致失眠的小習慣快戒掉

夜晚總是輾轉反側？在床上工作、睡前喝酒　5個導致失眠的小習慣快戒掉

瀏海刺眼、布丁頭都不怕！網揭「完美5技巧」度過尷尬期

瀏海刺眼、布丁頭都不怕！網揭「完美5技巧」度過尷尬期

台灣買得到！韓妞搶到缺貨的「懶人鞋」2000元有找　套上就能直接出門 安格斯12星座一周運勢4/20-4/26　牡羊、天蠍、獅子人際關係差先低調 青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝 最美小三轉正！韓素希頂「黑巧克髮」超顯白，根本是行走發電機 超萌「粉紅燉鍋」買一送一太划算　「零油煙」讓少女也能變廚神 香奈兒「珍珠拖鞋」太燒了　華麗黑色調要價3萬6 山下智久帥氣示範「水果水」製作　特別推薦3種食材健康又好喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面