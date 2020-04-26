BABY-G聯名韓國潮牌錶青春洋溢！　桃紅防撞器好復古

▲BABY-G首度攜手韓國潮流品牌5252 by O!Oi推出聯名錶款，3,200元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

防疫期間心情難免悶悶的，需要一些亮眼活潑的配件增添新樂趣，CASIO BABY-G與韓國潮流品牌5252 by O!Oi首度聯名，以經典型號BGD-501為基礎，運用紅、白與藍為主色調，打造美式復古風的BGD-560SC-7腕錶，從錶款都包裝設計都青春洋溢。

▲BGD-560SC-7腕錶藍色面盤上的桃紅防撞保護器很醒目，3,200元。



▲以紅白藍三色打造復古外盒。



O!Oi是設計師Jung Ye Seul於2011年創立的服裝品牌，定位為美式復古風，融合年輕族群的搞怪創意與潮流味道，主打針織毛衣、T裇、寬腿褲、網球短裙等款式，副線5252 by O!Oi則主打休閒運動風，設計更為中性，品牌不時跨界合作，曾與迪士尼攜手推出聯名服裝與配件。

▲5252 by O!Oi曾與迪士尼聯名推出可愛服裝與配件。（圖／翻攝5252byoioi IG）

首度與BABY-G聯手打造錶款，特別於半透明的錶帶上印有5252 by O!Oi的滿版Logo，藍色面盤同樣印有有O!Oi logo，但更醒目是上方的桃紅防撞保護器，完全展現90年代的復古味道，連外包裝也延續此風格，喜愛美式休閒穿搭的潮流迷，又多了可敗家的好理由了。