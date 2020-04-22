網友大推「消閉口神水」3種民間狂用法　粉刺、口罩痘沒在怕

▲長時間戴口罩加上換季氣候變化大，肌膚狀況不穩更需要好好照顧。（圖／翻攝IG@777sara_、@esteelauderkr）

記者張毓容／台北報導

近來適逢換季時刻，氣候變化大、氣溫也忽高忽低，加上每天長時間配戴口罩，各種肌膚問題層出不窮，尤其粉刺閉口、痘痘冒不停，肌膚變得粗糙不堪，但其實只要選對護膚品並把握輕保養原則，戴口罩和維持美肌也可同時進行，不讓防疫成為保養破口。

▲雅詩蘭黛 微分子肌底原生露 櫻花輕盈版，200ml，NT$3,850。（翻攝IG@esteelauderkr）



在膚況不穩且肌膚長時間被悶住的這段時間，盡量選擇質地輕盈的保養品，尤其能幫助穩定膚況或有改善粉刺毛孔效果的產品為佳，像是雅詩蘭黛去年專為亞洲氣候與膚質打造的「櫻花輕盈版」原生露就被網友推為「口罩肌」必備的美肌水。

添加櫻花發酵美顏精華的「櫻花輕盈版」微分子肌底原生露，質地比常態版更輕盈，能幫助肌膚恢復油水平衡，加強保濕同時緊緻毛孔、改善粉刺，一推出就大受歡迎，驚人的毛孔修護成效讓網友讚嘆「彷彿開了十級美肌磨皮濾鏡！」、「用擦的就可以消滅萬惡毛孔」，在美妝版上更被封為「消閉口神水」。除了直接擦拭，網友更狂推3種「民間超狂用法」，能讓櫻花版原生露的嫩膚效果更有感，戴著口罩也能偷偷變美！

▲以掌心按壓幫助原生露吸收滲透。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）



1.掌心按壓法



清潔肌膚後，先以化妝棉沾取原生露擦拭全臉，接著取適量原生露於掌心拍上全臉，並以掌心輕輕按壓全臉。

2.三層疊拍法



第一次先將全臉拍上原生露，稍微吸收後針對戴口罩覆蓋的臉頰下方區域再輕拍一層，最後全臉再拍上第三層原生露。

▲針對粉刺、閉口或毛孔較嚴重的局部濕敷，修護效果更有感。（圖／翻攝IG@3ce_official）



3.集中濕敷法



先以化妝棉擦拭全臉，再針對粉刺痘痘較多或毛孔粗大的局部，用原生露浸濕化妝棉濕敷，集中修護柔嫩肌膚，讓毛孔修護效果更有感。

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