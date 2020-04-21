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賈靜雯化身貼心閨密　今晚鎖定臉書聽她說「保養悄悄話」

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▲▼賈靜雯化身閨密聽她說「保養悄悄話」 。（圖／品牌提供、FB）

▲賈靜雯凍齡美貌，完全看不出實際年齡。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

金鐘視后賈靜雯已連續五年擔任保養品牌LUDEYA代言人，這次她靠「聲音」和大家做朋友，從今天開始將連續三天於她個人臉書分享3分鐘悄悄話，聽她聊自己、聊生活、聊保養，沒有影像，就靠著她的聲音，一探她的私生活。

▲▼賈靜雯化身閨密聽她說「保養悄悄話」 。（圖／品牌提供、FB）

▲▼賈靜雯化身閨密聽她說「保養悄悄話」 。（圖／品牌提供、FB）

▲粉絲們都很關注她的家庭生活。（圖／翻攝賈靜雯FB，以下同）

打破一般制式廣告，賈靜雯將連續三天，在個人臉書分享「午夜三分鐘」的ASMR聲音劇場，她具識別度的嗓音，透過新穎的聲音呈現，每天短短的三分鐘，令人好期待她的聊天內容。

賈靜雯經紀人私下分享到，其實賈靜雯一直都有個配音員的夢，透過這次的合作讓她大過乾癮，透過和自己的深夜對話，聊到今天的拍攝、內心的感受，甚至是她的凍齡保養之道。

▲▼賈靜雯化身閨密聽她說「保養悄悄話」 。（圖／品牌提供、FB）

▲她曾分享和小孩一起，心境也變得開闊年輕。

聽她說著睡前正在滑著今天拍的照片，再繼續往前滑到一年前，對照現在和之前的自己有沒有改變。她曾分享：「我不是不老，只是懂得好好呵護自己，夜晚持續使用琥珀霜，效果可以維持到隔天早上，起床後發現肌膚變得緊實透亮。」

▲▼賈靜雯化身閨密聽她說「保養悄悄話」 。（圖／品牌提供、FB）

▲最近熱衷運動，鍛鍊出漂亮身體線條。

除了挑選適合自己的保養品外，她的凍齡美貌也多虧清淡的飲食習慣，像是她不吃甜的、冰的和油炸，每天強迫自己喝充足的水，多走路並維持運動的習慣，有了老天給的好基因，後天的努力更重要。

▲▼賈靜雯化身閨密聽她說「保養悄悄話」 。（圖／品牌提供、FB）

▲LUDEYA 超緊緻微臻琥珀霜，50g，3,980元。

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關鍵字：

賈靜雯, 保養, 聊天, 悄悄話
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