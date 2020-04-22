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Lisa超狂舞姿太驚艷　「極短熱褲」跳貼地動作，粉絲看傻：噴鼻血

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▲lisa舞蹈影片。（圖／翻攝自YT@Lilifilm Official）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@lalalalisa_m、YT@Lilifilm Official

「舞蹈」是韓流偶像的必備技能，韓女團BLACK PINK四位成員的舞蹈實力都不容小覷，其中Lisa的舞藝更是受到各界肯定，近期發佈了一段一分半鐘的舞蹈影片，不到一天便突破六百萬點閱，Lisa以性感服裝展露一雙大長腿，無論是動作還是表情都完美到位，超狂舞姿令網友看得目瞪口呆：「不敢相信她是真實的。」、「要噴鼻血了。」

這是Lisa的第三部solo舞蹈影片，攜手編舞老師Cheshir Ha重新演繹QUIN,6Lack的歌曲《Mushroom Chocolate》，Lisa身穿白色緊身短上衣、高腰熱褲，並穿上黑色過膝高跟皮靴，辣腰、美腿一次看個滿足，在昏暗的純白攝影棚中大跳優雅、性感舞蹈，搭配上一頭染黑了的長捲髮，散發一股危險氣質，魅惑指數爆棚。

▲lisa舞蹈影片。（圖／翻攝自YT@Lilifilm Official）

影片中可以看到，Lisa的動作十分的柔順、優雅卻同時強而有力，快、慢的交錯與音樂配合得恰到好處，使人更加沉醉在這段表演之中，諸如M字腿、貼地動作以及誘人的wave等等性感舞姿，令人一秒都無法移開視線。引來大批粉絲刷爆留言版：「Lisa的跳舞天賦太驚人」、「Lisa是K-pop偶像中跳舞技術最精湛的女星之一」、「已經美到犯法了」、「這個女人就是世界的QUEEN」、「Lisa的腿比我的人生還長」。

▲lisa舞蹈影片。（圖／翻攝自YT@Lilifilm Official）

▲lisa舞蹈影片。（圖／翻攝自YT@Lilifilm Official）

一般人可能覺得高瘦身形的人，手長腳長的跳起舞來不好看，但是論及Lisa的舞功，可是受到各界認可的，近期更出任大陸選秀節目《青春有你2》舞蹈導師，雖對學生相當嚴厲，卻是毫不保留的傾囊相授，很難相信一位23歲的少女已有如此高的成就，且持續在全球瘋狂圈粉。

▲lisa舞蹈影片。（圖／翻攝自YT@Lilifilm Official）

▲lisa舞蹈影片。（圖／翻攝自YT@Lilifilm Official）

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關鍵字：

lisa, 跳舞, 舞蹈, solo, black pink
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