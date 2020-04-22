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不可思議的輕盈！「最新粉底棒」去油補妝30秒搞定

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▲▼「粉底棒」去油補妝30秒搞定 。（圖／品牌提供）

▲底妝吹起粉底棒旋風，方便上妝又好攜帶。（圖／翻攝自IG/aoihamada、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

喜歡快速上妝的懶女孩，你需要一支粉底棒，植村秀最新推出的粉底棒不只輕盈好推抹，更主打去油功能，微霧質地助你打造精緻底妝，利用深淺兩色，打亮修容更可一次做足，小巧尺寸隨身帶著走，也不怕佔空間。

想打造完美底妝，彩妝師建議在家可以用粉底液打底，粉底棒外出隨身攜帶用來去油補妝，又或是粉底棒可以拿來疊擦控油與隱形毛孔，更可挑選不同深淺粉底棒，打亮修容製造深邃輪廓。

較淺色粉底棒可以提亮五官，像是鼻樑、眉骨、下巴等部位，搭配深色的粉底棒則可以修飾顴骨下方及下頷輪廓線，為臉型帶來不可思議的「自然微整型」效果。

▲▼「粉底棒」去油補妝30秒搞定 。（圖／品牌提供）

SHU UEMURA無極限持久粉底棒，9.3g，1,750元。

植村秀粉底棒主打吸油，內含柔焦粉能幫助毛孔遮瑕，同時吸附過剩皮脂。外出用來補妝能夠瞬間去油，恢復原本霧面乾爽妝感，水滴狀切面任何細節都顧得到。

▲▼「粉底棒」去油補妝30秒搞定 。（圖／品牌提供）

Benefit Hello Happy粉底超級棒，8.5g，1,280元。

笑臉外型超吸睛，內含乳油木裸膚微粒呈現絲滑妝感，薰衣草萃取幫助抑油不脫妝，加上高度保濕的洋甘菊成分，讓肌膚清爽不負擔，遮瑕效果強，擁有16小時防水抗汗效果。

▲▼「粉底棒」去油補妝30秒搞定 。（圖／品牌提供）

LANCOME 零粉感超持久粉底棒，9g，1,700元。

運用超能油水平衡科技，針對皮膚乾燥處自動保濕補水，出油處自動吸油，全天完美不浮粉脫妝。一抹在肌膚化開，油性、混合肌膚都適用。超輕盈粉感，即便重複補妝也能服貼不厚粉。

▲▼「粉底棒」去油補妝30秒搞定 。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰 裸肌光采輕妝條，SPF17/PA++，9g，2,700元。

史上最輕盈粉底棒，延展性高且擁有油中含水、水中包覆粉末科技，滑順好推抹，就像瞬間融入肌膚中薄透，完妝後就像天生好膚質。

關鍵字：

粉底棒, 底妝, 上妝, 補妝
fashion.net

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