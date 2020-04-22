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LANCOME推出免費「法式包裝服務」　絕美玫瑰幫你傳達心意

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▲▼LANCOME推出免費「法式包裝服務」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲將玫瑰巧妙融合包裝，別具新意。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

五月是屬於愛與浪漫的時節，蘭蔻在母親節這個最適合表達愛意的時刻，首度於全台專櫃推出「法式玫瑰包裝服務」，不僅幫你送上最真摯的祝福，也期待這甜蜜溫暖的情意，傳遞給你愛的人。

▲▼LANCOME推出免費「法式包裝服務」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲可食用的糖霜玫瑰，好有創意。

▲▼LANCOME推出免費「法式包裝服務」。（圖／品牌提供）

▲購買兩支唇膏贈潤唇蜜，直接升級糖霜玫瑰包裝。

蘭蔻推出的法式浪漫玫瑰包裝服務，針對三種消費檻級推出三款限定包裝與花禮。第一檻消費彩妝產品滿 3,000元，即可獲得「糖霜玫瑰包裝禮」，只要購買2支《絕對完美系列唇膏》，即再加贈《絕對完美潤唇蜜》，同時一樣享有糖霜玫瑰包裝禮。

▲▼LANCOME推出免費「法式包裝服務」。（圖／品牌提供）

▲包裝別著飄香的麂皮玫瑰，舒服香氣令人神往。

第二檻消費滿6,000元即可享有「麂皮擴香玫瑰包裝禮」，第三檻消費滿12,000元，則可獲得由花藝職人手工打造的「永生玫瑰花禮」。三款充滿法式風情的包裝服務與花禮，讓你送禮送到心坎裡。

▲▼LANCOME推出免費「法式包裝服務」。（圖／品牌提供）

▲最高門檻永生花禮，絕對送禮送到心坎裡。

蘭蔻將在5／1－5／10，全台櫃點「法式包裝服務」開跑，糖霜玫瑰包裝禮，以緞帶繫著可食用的糖霜玫瑰，讓你吃在口裡，甜在心裡。麂皮擴香玫瑰包裝禮，則是由職人一朵一朵手工製作的麂皮玫瑰，將噴上散發暖暖棉花糖氣息的蘭蔻經典《美好人生香水》與《真愛奇蹟香水》，搭配緞帶手拿包摺袋的時髦禮盒包裝，幫你傳遞完整心意。

▲▼LANCOME推出免費「法式包裝服務」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲永生玫瑰花禮搭配保養品，完美表達心意。

全台13個限定櫃點推出「法式花車x奢華永生玫瑰花禮」，在限定日期至指定蘭蔻櫃點，現場將設有浪漫粉紅花車，任產品消費滿12,000便可擁有專屬打造的「奢華手工永生玫瑰花禮」，將象徵不凋零美貌的永生花，與法式浪漫和濃情謝意凝結於禮盒內。

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關鍵字：

蘭蔻, LANCOME, 法式包裝, 母親節
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