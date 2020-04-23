第一次約會別忘了觀察這4點　幫妳判斷曖昧對象是否值得繼續

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

跟曖昧對象的第一次約會，相信許多女生都還是會興奮又緊張，但約會時別顧著沈浸在甜蜜氣氛裡，這也是個觀察他了解他的好時機。約會中有很多小細節可以幫妳評估對方是不是值得繼續見面、是否適合進一步交往，像是以下4件事別忘了好好留意。

1.是否會尊重妳的意見



是否會尊重妳其實可以從約會前就開始觀察，像是第一次約會要去哪、做哪些活動、吃什麼等等，雖然說大多數都是男生提約，但可看看他是否會先貼心地問問妳的喜好，或提出幾個選項問妳的意見，甚至連妳飲食上有什麼禁忌都考慮進去，表示他不僅很重視這次約會，也很重視妳的意見和感受。

2.是否有良好的互動



約會是雙方彼此了解、溝通的好時機，但如果都出來面對面約會了，他卻常常低頭滑手機，或接了不是很緊急或重要的電話卻開始大聊特聊、把你晾在一邊，就要小心了，剛開始約會就有這類隨便對待的態度，交往以後更不可能把妳放在心上。

3.是否會主動幫忙



單獨約會是個很好觀察對方是否體貼的機會，像是在餐廳時他是不是自然地就會主動幫妳服務，請服務生來點餐、主動幫妳遞較遠的餐具或醬料，又或者他是一坐下就只顧著幫自己倒水、拿自己的餐具，甚至坐著不動等妳來服務。當然不是說男生要事事服務女生，應該是彼此互相，只是透過這些小細節能看出他是否懂得體貼另一半。

4.是否會關心妳的返家狀況



約會結束時，他不一定要送妳回家，但他是否會關心妳怎麼回家？尤其是約會結束時間比較晚的情況下，他是否會主動詢問妳回家的車程時間、是否已平安到家等等？會主動確認妳到家與否，不僅代表他很在意妳的安全，也表示他比較有責任感。

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