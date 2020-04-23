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史上最厚、一吃就上癮！卡樂比「3倍厚」鹽味洋芋片全日本開賣

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▲隱藏版「3倍厚」洋芋片全日本開賣 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲卡樂比「3倍厚」洋芋片原是地區限定的夢幻隱藏版。

編輯／Amanda　圖／翻攝Calbee官網、IG@calbee_jp、@yokko3329、@ma.ri0325

日本零食製作精緻且種類繁多，每個地區都還會推出區域限定的隱藏版，可說是許多遊客最愛的伴手禮之一。而日本洋芋片大廠Calbee（卡樂比），更是經常推出讓人驚豔的限定版洋芋片，其中就有一款原本是長野與新潟才吃得到的「3倍厚」鹽味極厚洋芋片，日前宣布將陸續擴大到全日本地區，第一波從東京為主的關東地區搶先開放販售。

▲隱藏版「3倍厚」洋芋片全日本開賣 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲隱藏版「3倍厚」洋芋片全日本開賣 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

先是新野、新添地區限定的「鹽味極厚洋芋片」，一包售價約140元日幣（含稅），是卡樂比目前最厚切的洋芋片，厚度比一般洋芋片厚實3倍，並使用2次油炸製作方式，讓洋芋片的香氣更提升，口感上也能吃到外酥內軟的口感，搭配特級鹽提味，更能品嘗到馬鈴薯的原始美味，一吃就會愛上，也因此讓眾多粉絲紛紛敲碗要求擴大銷售地區。

▲隱藏版「3倍厚」洋芋片全日本開賣 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

Calbee也表示之前是因生產設備有限，無法擴大生產，在開賣兩年後的今年終於解決設備問題，宣布於2020年4月起，搶先在日本關東地區陸續開賣，包含茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、靜岡等地都能買得到，並預計在2020年底前在日本全國上架開賣。

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關鍵字：

日本, 零食, 伴手禮, 洋芋片, Calbee, 卡樂比, 加厚, 3倍厚
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