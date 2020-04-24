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金喜愛53歲身材依舊火辣！維持49kg少女體態與逆天美腿靠6字秘訣

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《夫婦的世界》持續熱播，不只嗆辣小三韓素希有著超高討論度，凍齡女神金喜愛的霸氣反擊也讓人看得目不轉睛。特別是第四集時，池善雨（金喜愛 飾）為了蒐集離婚的有力證據，不惜勾引長期迷戀自己的有婦之夫會計師好友孫在赫（金永敏 飾）。

▲金喜愛健身運動。（圖／美人圈）

大尺度的火辣場景讓人看臉心跳，但更叫人驚訝的是，將邁入53歲的金喜愛永保49公斤且身材超級火辣！究竟她凍齡秘密是什麼，如何保持那完美曲線和逆天大長腿，讓我們趕緊往下看、一探究竟吧！

金喜愛運動菜單1：跑步

金喜愛曾在採訪時分享，「跑步」是她長期堅持的習慣。不過跑步也是有撇步的，對於想要勻稱纖細身材的女生來說，慢跑比快跑更適當，較容易執行且不容易長出肌肉小腿。

除了跑步之外，如果時間不夠、或是跑步覺得乏味時，金喜愛也會換換口味改成「快走」。健身教練也補充說明，快走不只同屬於有氧運動的一種，對於體重過重與膝蓋有傷的人來說，負擔更小但效果同樣顯著，另外快走也能促進血液循環與新陳代謝，同時增加肌肉量，改善梨形身材唷～

金喜愛運動菜單2：下半身訓練，緊實臀腿線條

隨著年紀增加身體的代謝與循環就容易變差，因此金喜愛會特別針對下半身訓練，訓練到能提高身體代謝率的腹部、臀部等核心肌群，來幫助身體循環變更好。金喜愛說到，她其實更偏愛居家運動，往往在家中跑步機練習之後，會搭配弓箭步、深蹲和屈膝等運動，來緊實雕塑臀腿肌肉。

可別小看這些臀腿運動唷，教練補充說明，因為疫情關係大家居家時間變長了，其實很推薦我們每天花5-10分鐘來做多關節的弓箭步與深蹲，以下分享兩個簡單小動作～讓我們複製金喜愛的逆齡翹臀和美腿吧！

>>健身運動1：弓箭步平舉

除了一般的弓箭步，我們也可以雙手拿等重量啞鈴（或礦泉水瓶替代），一邊做弓箭步、一邊雙手水平向上抬舉，如此可以在緊實瘦大腿的同時，事半功倍的甩開蝴蝶袖唷！

▲金喜愛健身運動。（圖／美人圈）

>>健身運動2：弓箭步肩推

在雙手水平舉起啞鈴（寶特瓶）後，我們可以加入單邊舉手抬腿的動作，如此可以更精確的雕塑到臀部線條，同時瘦去厚實背部，打造性感一字肩膀。

▲金喜愛健身運動。（圖／美人圈）

金喜愛運動菜單3：彈力帶伸展運動

伸展運動是許多女星維持好曲線的秘密武器，好比說孫藝珍就堅持練瑜珈、皮拉提斯長達十年之久，而金喜愛則特別偏愛各種彈力帶訓練（真的是居家健身女王呀！）居家彈力帶運動也是近期非常熱門的瘦身方式，需要的空間小、器材也便宜好取得（甚至可以DIY～），以下兩個彈力帶運動教學，有效練出蜜桃翹臀和大長腿，一起試試看吧！

>>健身運動1：彈力帶踢腿

彈力帶運動好處多多，低成本效果好，且人人好上手！如果家中沒有彈力帶也無妨，我們可以用絲襪代替，瘦身效果同樣不打折！第一個踢腿運動我們可以有效練出緊實的臀腿線條，放鬆平躺後我們將彈力帶跨過腳掌，爾後來回往前踢，左右側各做15次/4組。

▲金喜愛健身運動。（圖／美人圈）

>>健身運動2：彈力帶臀推

接著，我們將彈力帶放在骨盆上，雙手固定兩側不動，爾後開始做臀推。這個運動方式可以簡單地調整負重大小，初學者可以將彈力帶放鬆一些；進階者則收短彈力帶長度，以此增加運動強度。

▲金喜愛健身運動。（圖／美人圈）

金喜愛身材管理秘訣：管住嘴、邁開腿，永遠49KG美魔女！

「原型食物、清淡飲食，不吃口味太重的食物」是金喜愛的身材管理秘訣。她曾分享自己是盡量不吃太鹹或太辣的食物，甚至韓國人的國民美食泡菜也吃得很克制，主要原因是太鹹與過多調味的食物容易提升食慾，且造成水腫。

金喜愛的女神身材小秘密大家都學起來了嗎？想不論幾歲都有傲人的魔鬼身材，這些好習慣從此刻養起來就對了～

文／美人圈　圖／翻攝自愛奇藝、shape.com、popculture.com

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。 

關鍵字：

金喜愛, 運動, 夫婦的世界, 凍齡, 健身, 瘦身
fashion.net

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