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「橘皮組織怎麼消？」　網友中肯回應：只有一招別無他法

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▲▼網：改善橘皮組織只有一招見效 。（圖／Unsplash）

▲擁有光滑緊緻肌膚，是每個女生的夢想。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏天即將來臨，日前《美妝公社》有網友提問如何消除橘皮組織，每天洗澡後塗乳液搭配按摩完全沒用，因此上網向大家請益，調出上百位網友回應，方法只有一個就是運動。想要身體肌膚緊緻，就是得動起來，搭配蛋白質飲食幫助減緩，如果真的要完全消失，只能求助醫美。

▲▼網：改善橘皮組織只有一招見效 。（圖／Unsplash）

▲深蹲是大家公認最有效的方式。

夏季穿著短裙、熱褲，鬆弛肌膚加上橘皮讓人好尷尬，但要知道橘皮組織不是胖的專利，許多纖細的女生也有。想要緊緻光靠按摩不夠，應從內在脂肪問題改善，只能靠運動。最快的改善方式就是深蹲加硬舉，後抬腿的負重運動，搭配蛋白質飲食，一定要負重才有效，而且要越來越重。

▲▼網：改善橘皮組織只有一招見效 。（圖／Unsplash）

▲清淡飲食習慣，幫助預防水腫。

更有網友觀察，橘皮或許是平常走路太慢導致，因為走路太慢沒有運動到雙腿，加上又是久坐辦公室，即使再瘦橘皮找上你也不意外，如果真的沒時間運動，可以嘗試快走。飲食則是戒醬料、少喝冰飲，橘皮改善就能更有感。

▲▼網：改善橘皮組織只有一招見效 。（圖／Unsplash）

▲搭配按摩油，效果也不錯。

洗澡時用拳頭關節按摩，趁著身體有泡沫滑滑的時候，由下往上推，從大腿後膝處往屁股方向，用直滾交替旋轉方式，最後是正面膝蓋和大腿內外側，接著是整個小腿，最後再滾腋下跟上手臂的內側，每個部位要滾上一分鐘。

▲▼網：改善橘皮組織只有一招見效 。（圖／Unsplash）

▲適度的有氧運動，幫助維持理想身材。

光澤診所陳錫賢醫師也表示，許多人會選擇非侵入性的冷熱減脂治療，減少脂肪數量，達到體態雕塑。但減脂不等於減少體重，減脂之後若能透過適度運動、飲食控制及加強水份的攝取，來維持身型。

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關鍵字：

橘皮, 橘皮組織, 水腫, 運動, 深蹲, 飲食
fashion.net

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