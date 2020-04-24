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春天到了快來學朴敏英的桃花妝！掌握5重點　畫出甜美初戀感

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近期許多韓星紛紛在SNS曬出自己的春天妝容，其中朴敏英的戀愛桃花妝更在韓國衝上網路熱搜！無暇的透亮肌膚，搭配上剔透的果凍嫩唇，人見人愛、美到讓人心跳漏跳一拍！想複製女神的甜美妝容，讓我們跟著化妝師手把手教學，掌握關鍵化妝重點吧！

朴敏英妝容重點1：零毛孔曝光肌

說到春天人見人愛的鮮嫩妝容，無瑕疵又帶著透明感的曝光底妝絕對是重點！化妝前，我們可以選擇有柔焦毛孔效果的防曬隔離產品來打底，接著透過美妝蛋拍上輕薄的底妝。小技巧在於，可以先用指腹沾點在臉頰上，再用沾溼的美妝蛋推勻底妝，來讓妝感輕薄透。

底妝方面，編輯首推主打爆水發光的光澤型底妝，讓臉蛋自帶光澤，不過如果是油性肌膚的人，可以選擇主打控油的妝前產品來調節妝容光感，臉蛋呈現澎潤亮、不泛豬油光。

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▲朴敏英妝容教學。（圖／美人圈）

朴敏英妝容重點2：絨霧眉毛

近年來「絨霧感」的眉毛是韓妞妝容趨勢，甩開俐落的英氣眉型，讓毛流隨著天生眉型的輪廓自然描繪，給人更多溫柔親切感。因此選擇工具上，建議可以選擇「眉粉」來做描繪，把眉毛空隙補齊後，再用眉筆稍微勾勒出眉尾形狀，就完成囉～

朴敏英妝容重點3：清澈透明眼妝

眼妝部分，清澈透明是無辜眼妝的關鍵。我們可以參考下面圖示畫法，選擇粉棕、大地色的眼影，淺淺的暈染疊加眼尾處以提升眼妝深邃度，讓眼睛有神但不銳利。

而內眼線是少女大眼關鍵，千萬別偷懶唷！建議可以選擇咖啡色的眼線膠筆來畫，並淡淡的延伸出眼線眼尾，讓眼妝柔和清新～

朴敏英妝容重點4：桃花粉腮紅

微醺感的腮紅可以讓整個人嫩度提升，同時達到瘦臉效果！像是長型鵝蛋臉的朴敏英，透過了斜向橫刷的方式來縮短中庭的比例，而圓臉型的人可以將腮紅刷在顴骨與眼睛之下，來讓臉蛋看起來精巧細緻。但不論如何，腮紅面積都不建議低於鼻頭，才不會顯臉垂、變老氣唷！

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▲朴敏英妝容教學。（圖／美人圈）

朴敏英妝容重點5：桃花唇妝

最後，選擇一款讓人想激吻的草莓色唇彩畫龍點睛，充滿戀愛氣息吧！唇彩關鍵在於，水嘟嘟的「光澤唇妝」比起霧面質地更嬌羞可愛，散發出的軟萌氣場不僅無敵討人喜歡，也讓男生零抵抗力，任誰看了都超想啾～下去！

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想打造晶瑩剔透的鮮嫩美唇，不但要顏色鮮嫩，更要能修飾唇紋！除了編輯首推的唇彩精選，我們也可以在冬天的霧面唇彩之上疊擦透明的潤光唇釉，同樣也能畫出玻璃美唇唷！

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▲朴敏英妝容教學。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@rachel_mypark

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

朴敏英, 妝容, 化妝, 教學
fashion.net

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