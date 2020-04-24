春天到了快來學朴敏英的桃花妝！掌握5重點　畫出甜美初戀感

近期許多韓星紛紛在SNS曬出自己的春天妝容，其中朴敏英的戀愛桃花妝更在韓國衝上網路熱搜！無暇的透亮肌膚，搭配上剔透的果凍嫩唇，人見人愛、美到讓人心跳漏跳一拍！想複製女神的甜美妝容，讓我們跟著化妝師手把手教學，掌握關鍵化妝重點吧！

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 上午 3:00 張貼

朴敏英妝容重點1：零毛孔曝光肌

說到春天人見人愛的鮮嫩妝容，無瑕疵又帶著透明感的曝光底妝絕對是重點！化妝前，我們可以選擇有柔焦毛孔效果的防曬隔離產品來打底，接著透過美妝蛋拍上輕薄的底妝。小技巧在於，可以先用指腹沾點在臉頰上，再用沾溼的美妝蛋推勻底妝，來讓妝感輕薄透。

在 Instagram 查看這則貼文 바비 브라운 코리아（@bobbibrownkorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 2:05 張貼

底妝方面，編輯首推主打爆水發光的光澤型底妝，讓臉蛋自帶光澤，不過如果是油性肌膚的人，可以選擇主打控油的妝前產品來調節妝容光感，臉蛋呈現澎潤亮、不泛豬油光。

>> 編輯推薦

雅詩蘭黛 粉保濕訂製粉底精華SPF20/PA+++，NT$2050

GIORGIO ARMANI輕透亮絲光粉底，NT$2200

蘭蔻 超極光精華水粉底SPF25/PA+++，NT$2000

朴敏英妝容重點2：絨霧眉毛

近年來「絨霧感」的眉毛是韓妞妝容趨勢，甩開俐落的英氣眉型，讓毛流隨著天生眉型的輪廓自然描繪，給人更多溫柔親切感。因此選擇工具上，建議可以選擇「眉粉」來做描繪，把眉毛空隙補齊後，再用眉筆稍微勾勒出眉尾形狀，就完成囉～

朴敏英妝容重點3：清澈透明眼妝

眼妝部分，清澈透明是無辜眼妝的關鍵。我們可以參考下面圖示畫法，選擇粉棕、大地色的眼影，淺淺的暈染疊加眼尾處以提升眼妝深邃度，讓眼睛有神但不銳利。

在 Instagram 查看這則貼文 굥블리（@kyung_style）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 11 日 上午 7:42 張貼

而內眼線是少女大眼關鍵，千萬別偷懶唷！建議可以選擇咖啡色的眼線膠筆來畫，並淡淡的延伸出眼線眼尾，讓眼妝柔和清新～

在 Instagram 查看這則貼文 굥블리（@kyung_style）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 23 日 下午 11:12 張貼

朴敏英妝容重點4：桃花粉腮紅

微醺感的腮紅可以讓整個人嫩度提升，同時達到瘦臉效果！像是長型鵝蛋臉的朴敏英，透過了斜向橫刷的方式來縮短中庭的比例，而圓臉型的人可以將腮紅刷在顴骨與眼睛之下，來讓臉蛋看起來精巧細緻。但不論如何，腮紅面積都不建議低於鼻頭，才不會顯臉垂、變老氣唷！

在 Instagram 查看這則貼文 yurika ueki（@y.makeup.u）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 13 日 上午 2:31 張貼

>> 編輯推薦

benefit 蒲公英胭脂蜜粉，NT$1200

倩碧 花漾腮紅＃21芭蕾粉，NT$920

THREE 蜜光修容 #02，NT$1100

朴敏英妝容重點5：桃花唇妝

最後，選擇一款讓人想激吻的草莓色唇彩畫龍點睛，充滿戀愛氣息吧！唇彩關鍵在於，水嘟嘟的「光澤唇妝」比起霧面質地更嬌羞可愛，散發出的軟萌氣場不僅無敵討人喜歡，也讓男生零抵抗力，任誰看了都超想啾～下去！

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 21 日 上午 12:42 張貼

>> 編輯推薦

想打造晶瑩剔透的鮮嫩美唇，不但要顏色鮮嫩，更要能修飾唇紋！除了編輯首推的唇彩精選，我們也可以在冬天的霧面唇彩之上疊擦透明的潤光唇釉，同樣也能畫出玻璃美唇唷！

雅詩蘭黛 絕對慾望奢華唇釉 #420玫瑰荔枝，NT$1200

Bobbi Brown 迷戀輕吻唇露 #GiveAFig，NT$980

DIOR 癮誘超模巨星唇膏 #667，NT$1300

文／美人圈 圖／翻攝自IG@rachel_mypark

【延伸閱讀】

新手「萬能眼妝」步驟教學！詳解眼妝暈染技巧＆誤區說明，手殘黨也畫出乾淨高級眼妝！(beauty美人圈)



【化妝步驟教學】韓藝瑟親授日常妝畫法！韓系妝怎麼畫、妝容重點、化妝步驟，跟著韓星韓藝瑟畫就對了！(beauty美人圈)



Jennie、朴敏英「初戀蜜桃妝」爆甜！化妝師親授少女感妝容技巧，情人節這樣畫必脫單！(beauty美人圈)



※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。