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韓國10大整形範本排行榜公開！Irene打敗宋慧喬、潤娥

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韓國很多女星因為顏值高、五官比例完美又自然，所以成為韓妞的整形範本～今天就盤點韓國TOP 10女星整容模板，看看整形醫師分析他們為何能成為理想整型範本，還有這些女星的哪些五官是整形醫院最熱門的項目！

▲韓星整形範本排行。（圖／美人圈）

韓國整容範本TOP 1：Red Velvet Irene

韓國整形醫師表示，比起過去的整型範本多以演員為大勢，最近反而是許多女團上位，而最熱門的代表就是Red Velvet的門面Irene啦！Irene的五官非常精緻，但是又不會給人過於銳利的感覺，而在韓國整形醫院最常被指定的就是Irene的鼻子～因為Irene的鼻尖挺，但是不會過尖、過凸，加上鼻翼的寬度窄，視覺上給人一種高級感，而且Irene的山根即使從側面看也很立體，是不管正面、側面線條都好看的鼻型！

韓國整容範本TOP 2：少女時代 潤娥

允兒一直是韓國的美女代表，典型的鵝蛋臉、大眼睛、精緻挺鼻、櫻桃小嘴，讓他一出道就被封為清純美女代表～而尤其是那雙小鹿眼，更是許多韓妞指定的整型範本！因為她的眼睛屬於圓圓的杏眼，加上他的雙眼皮是很漂亮的扇形，不過寬也不過窄，整完之後看起來就像母胎雙眼皮，耐看又自然！

韓國整容範本TOP 3：Blackpink Jennie

在這其中的黑馬就是Blackpink Jennie！整形醫師表示，雖然Jennie也很漂亮，但是其實她的五官不是韓國典型的美女相～Jennie的眼睛雖然是雙眼皮，但眼型卻有鳳眼感，微微上揚的眼尾搭配圓臉型，給人一種奶兇奶兇的感覺，可甜可鹽加上獨特氣質，走在路上也不容易撞臉，因此更被時下韓妞喜愛！

韓國整容範本TOP 4：宋慧喬

第四名就是我們的喬妹啦～整形醫師表示，雖然宋慧喬沒有進入前三名，但是其實宋慧喬的臉從來沒有退過流行！也就是說這十年間他一直都稱霸韓國的整型範本排行～因為喬妹全臉上下幾乎沒有任何可以挑剔的地方，尤其是精緻尖挺的鼻子，不只稱霸韓網「美鼻排行」NO. 1，更是韓國整型診所最常收到的整容模板！

韓國整容範本TOP 5：金泰希

第五名就是最近以《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》回歸小螢幕的金泰希啦！金泰希是韓國整形醫師也認證的自然美女，完美的鵝蛋瓜子臉，讓他上鏡不管怎麼樣都有精緻V線條，還有幾乎占了全臉1/3的眼睛比例，也是許多韓妞超羨慕的地方～除此之外，金泰希也是韓網「美鼻排行」前三的女星，細緻的鼻形讓他側臉的線條更完美！

韓國整容範本TOP 6：全智賢

說到全智賢就不能不提到他的美鼻！除了鼻尖上的痣曾開啟韓妞的點痣風潮之外，他也是韓網「美鼻排行」前三的女星之一～他的臉型比前兩位女星偏長一點，但是鼻樑卻很剛好的中和了臉型的長度，三庭五眼的比例完美，因此中和了臉型偏長會帶來的老氣感，讓他整體氣質看起來端莊大氣，但又很有女人味！

韓國整容範本TOP 7：韓佳人

▲韓星整形範本排行。（圖／美人圈）

韓佳人是另一位帶起點痣風潮的女星，不過他的臉型在明星中偏圓，很容易有肉感，但因為他的五官長得非常立體，所以中和了圓臉帶給他的幼稚感～尤其是水汪汪的大眼睛，雖然眼窩不深，但是圓杏眼眼型讓他看起來更加溫柔嫵媚，搭配上高挺的山根，但鼻尖又微翹的形狀，既有西方人的立體度，又有東方人的甜美！

韓國整容範本TOP 8：金喜善

曾被稱為韓國第一美女的金喜善（就是第三位帶起點痣風潮的女星XD），除了鼻型非常好看之外，令人意外的是，她的唇型其實是韓國整形醫院的常見模板～他的嘴巴在面部五官中不大也不小、非常剛好，笑起來會有很漂亮的Ｍ字型，合起來時則是很特別的心型，加上明顯但不銳利的唇峰，完全是讓人想親的唇！

韓國整容範本TOP 9：申敏兒

申敏兒也是經典的美女相！不過比較特別的是，跟前幾位臉部線條比較柔美的女星比起來，她的臉型、眉型都更加骨感，甚至可以說是方臉美女的標準～微微凹陷的臉頰、高挺的顴骨讓他看起來更有高級感又很自然，加上漂亮的下顎線，就算側臉線條也好看！

韓國整容範本TOP 10：韓藝瑟

▲韓星整形範本排行。（圖／美人圈）

韓藝瑟也是機乎年年盤據在整型範本的女星～基本上韓妞喜歡的大眼、挺鼻、豐唇他都有，更是經典的「狐狸相」長相，眼型偏長、卻有大大的臥蠶，唇形飽滿但不過厚，重點是看似不重要的唇峰！因為唇峰立體，所以讓他的翹唇更加明顯，也增加了韓藝瑟的霸氣性感！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@ok_ouioui、@kyo112、namu.moe

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意

關鍵字：

韓星, 女星, 整形, 範本, 排行榜
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