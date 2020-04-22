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瑞士鐘錶3月出口跌兩成　義大利直接砍半、大陸居然增1成

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▲▼ 瑞士鐘錶出口 。（圖／公關照）

▲伯爵全新Limelight Gala系列砂金石錶盤腕錶，1,100,000元。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／綜合報導

瑞士鐘錶公會昨釋出最新3月出口數統計報告，受新冠肺炎衝擊影響，腕錶出口總額達14億瑞士法郎（約台幣434億元），較去年同期下滑21.9％，受創最深當屬疫情重災區義大利，跌幅達到57.6％；令人意外的是出口至美國與大陸
腕錶不跌反升，兩個市場都有2位數的成長，尤以訂價超過10萬元台幣的錶款為大宗。

▲▼ 瑞士鐘錶出口 。（圖／公關照）

▲卡地亞將於4月25日上市推出「卡地亞製錶奇遇」網站發布2020新錶。（圖／卡地亞提供）

新冠肺炎疫情仍看不到盡頭，瑞士鐘錶業暫時停工、航空減班運輸也大受影響，出口往下探在預料之內，3月整體出口量跌幅逾2成，當中義大利最慘，跌幅直接砍半，出口至香港與英國的數量也各下滑41.3％與33.9％，反倒是美國與大陸的需求量增加，各有20.9％與10.5％的成長，但風光的只有約10萬元起跳的高級錶，中價位錶款一片慘澹。

▲▼ 瑞士鐘錶出口 。（圖／公關照）

▲Watches & Wonders於4月25日舉辦線上錶展。（圖／Watches & Wonders提供）

瑞士鐘錶品牌在受限的大環境下仍得尋得生存之道，才能重回往日榮光，因新冠肺炎疫情停辦的Watches & Wonders錶展，將於25日舉辦線上錶展，錶迷可上官網一覽30個名錶品牌的2020年度力作。

關鍵字：

瑞士鐘錶公會, Watches & Wonders
fashion.net

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