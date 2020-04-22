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專訪／女神趙岱新示範3種「約會穿搭」　害羞公開男友周興哲喜好

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▲Isabel Marant請到趙岱新示範約會穿搭，男友周興哲喜好一併公開。（影／記者張凱喨攝）

記者鮑璿安／專訪

趙岱新（Dacie Chao）自卸下主播、空姐光環後，仙氣形象深受不少時尚品牌喜愛，此次與法國設計師品牌ISABEL MARANT一同演繹「下班約會穿搭」，趙岱新以溫柔嗓音介紹單品，對於男友周興哲喜歡的風格更是相當了解：「就是像我這樣的。」

▲▼Isabel Marant趙岱新專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲趙岱新 。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Isabel Marant趙岱新專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲趙岱新接受《ET FASHION》專訪，演繹實用約會穿搭，藝術塗鴉上衣 NT$34,800；工裝丹寧褲 NT$17,800。（圖／記者周宸亘攝）

前主播趙岱新不斷轉換跑道，外界熟知她是周興哲女友，不過趙岱新相當低調，憑藉個人仙氣形象獲得法國設計師品牌ISABEL MARANT青睞，此次接受《ET FASHION》專訪要教給粉絲們最實用的「下班約會穿搭」。趙岱新換上品牌藝術塗鴉上衣搭配工裝丹寧褲，能把牛仔褲穿得如此溫柔，她表示：「私下就喜歡休閒的打扮，我很喜歡丹寧的單品，但是約會可以多元一點，偶爾迎合對方口味，也不要失去自己的味道。」

▲▼Isabel Marant趙岱新專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Isabel Marant趙岱新專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲趙岱新與周興哲相差6歲，運用女人味穿搭拉近距離，格紋西裝外套NT$42,800；白色長裙 NT$17,800。（圖／記者周宸亘攝）

周興哲與趙岱新在去年（2019）低調認愛，相差6歲的兩人外表卻看不出年齡差距，被問及對於情侶裝會不會抗拒？趙岱新笑答：「可以一個單品一樣就好，但如果他想要穿得一模一樣那麼高調，那我也沒關係。」她也提到自己購物時很有主見，但是也會適當考慮對方的喜好，更透露周興哲私下偏好的風格，就和自己很像，休閒與女人味兼具。趙岱新再以格紋西裝外套和白色長裙的搭配出鏡，這一套就遊走於正式和休閒之間，「我平常超喜歡西裝外套，因為可以展現一個人的氣勢。」外表看似小女人形象，但是趙岱新骨子裡卻是玩性大開，「未來想要挑戰幹練風格，短瀏海、大紅唇那樣的造型很吸引我。」

▲▼Isabel Marant趙岱新專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲趙岱新卸下主播光環更加充實自我，澎袖襯衫NT$16,800；絲質花卉裙 NT$33,800。（圖／記者周宸亘攝）

其實趙岱新曾經胖到60公斤，和現在顯瘦身材判若兩人，趙岱新表示：「現在垃圾食物絕對不碰，澱粉也要少吃，多吃原型食物。」當然運動也不可少，她每週會進行至少3次有氧無氧同步，生活習慣改變才是減肥的根本。對於卸下主播光環之後，最大的改變是什麼？趙岱新相當平靜，「時間上的調配很難，像我會去運動、上韓文課來充實生活，我是一個對自己比較嚴格的人。」未來趙岱新也不排斥朝時尚圈發展，探索自己的更多可能性。

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關鍵字：

趙岱新, Dacie Chao, ISABEL MARANT, 法國, 設計師, 品牌, 周興哲
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