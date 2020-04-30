韓素希「小三唇色」超魅惑！桃紅、豆沙裸　5支同款口紅必收

最近熱播中的韓劇《夫婦的世界》超夯，其中飾演小三的韓素希更是因為高顏值爆紅～而他在劇中使用的同款唇膏更是在韓國熱賣到缺貨！以下就盤點5款韓素希同款「小三唇色」，擦完完全是韓妞最愛的撒嬌嗲氣感，讓你不用當小三也可以桃花朵朵開！

被韓妞們扒出的韓素希同款小三唇色就是這支！Siero是韓國的開架美妝品牌，這系列潤唇膏不只曾經被韓妞票選為olive young回購率前五名的產品，現在又再次因為韓素希而爆紅～

在 Instagram 查看這則貼文 JTBC 드라마 공식 인스타그램（@jtbcdrama）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 1 日 上午 1:01 張貼

《夫婦的世界》韓素希愛用唇色１：桃紅色系

#Siero 水光潤色唇膏（#PINK PEONY），約NT$520

在 Instagram 查看這則貼文 시에로코스메틱（@sierocosmetic）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 上午 2:49 張貼

韓素希在《夫婦的世界》使用的顏色是#PINK PEONY，這個顏色是韓妞很愛在春夏使用的桃紅粉色～因為在白肌身上很顯白，氣色看起來也會很好，加上這系列唇膏質地滋潤，上唇後還有薄荷涼感，在夏天使用滋潤又舒適！

在 Instagram 查看這則貼文 시에로코스메틱（@sierocosmetic）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 2 日 下午 4:27 張貼

如果是黃肌的女孩不要灰心，小編特地為你熱搜了幾款黃肌擦也很顯白的同款唇色，趕快一起看下去！

#Bobbi Brown 迷戀輕吻唇膏（#陽光寶貝 WATER MELON），NT$1050

在 Instagram 查看這則貼文 Bobbi Brown Taiwan（@bobbibrowntaiwan）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 23 日 下午 9:21 張貼

Bobbi Brown的迷戀輕吻唇膏質地滋潤，上唇不顯唇紋、不乾澀，所以也很被韓妞喜愛！#陽光寶貝這一色屬於也是很顯氣色的桃紅粉色，但是帶有更多的玫瑰粉，所以對於黃肌來說很友善，也可以和其他深色唇膏疊擦，就會是今年最夯的雙色唇妝！

在 Instagram 查看這則貼文 이수진（@leesusu_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 15 日 上午 5:43 張貼

#植村秀 無色限聚光豐潤唇膏（#CR354），NT$1050

在 Instagram 查看這則貼文 shu uemura taiwan（@shuuemuratw）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 上午 6:30 張貼

植村秀今年推出的櫻花色系唇膏真的超級燒！全系列都是很適合春夏的顏色，更特別為亞洲人調配出不反黑色選，讓黃肌人也可以擁有粉嫩唇色～尤其#CR354這一色，是一個帶有蜜桃調的櫻花粉色，所以很顯白，而這系列唇膏也添加山茶花精油，就算乾唇人不擦護唇膏也不會乾裂、卡紋！

《夫婦的世界》韓素希愛用唇色2：豆沙裸色

在 Instagram 查看這則貼文 JTBC 드라마 공식 인스타그램（@jtbcdrama）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 下午 6:36 張貼

韓素希在《夫婦的世界》愛用的第二種唇色就是超心機的豆沙裸色！這系列顏色不只很自然，更是所謂的斬男色，一擦保證男友愛到不行～

#YSL 奢華緞面柔霧唇膏（#112 乾柴烈火），NT$1360



第一個同款色就是YSL的#112！YSL小銀條一直是他們家的熱門產品，#112更是在各大美妝版都超火紅～他上唇後是一個很正宗的豆沙裸色，不僅看起來就像原本的母胎素唇，素顏擦也不會沒氣色！不只很溫柔又減零，而且這色雖然顏色淺，但是唇色較深的人也可以用！

#PONY EFFECT 超聚光水唇釉（#004 聚光玫瑰粉），NT$690

在 Instagram 查看這則貼文 PONY EFFCT（@ponyeffect_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 16 日 上午 2:00 張貼

最後一款就是PONY EFFECT這個月剛推出的新唇彩！超聚光水唇釉上唇後的水光感超級美～不只不會出現豬油唇，還有豐唇效果，而且因為高保濕成分，所以上唇很滋潤！#004是一個超甜的豆沙玫瑰色，薄擦厚擦都很好看，還有微微的染唇效果，就算吃東西掉色也不怕沒唇色！不喜歡唇妝那麼水的女孩可以拿衛生紙壓掉，就會是超美的微霧光唇～

文／美人圈 圖／翻攝自beauty美人圈、小紅書@ShirleyWWW、韓素希IG、JTBC《夫妻的世界》

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