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《夫婦的世界》金喜愛對尬韓素希！大老婆、小三不同風格包包特搜

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最近熱播的韓劇《夫婦的世界》劇情發展快速、且大老婆開始展開報復後大快人心，收視率狂飆，劇中妝容、穿搭也成為討論重點，劇中大老婆金喜愛飾演醫生、常常有很多公事包，很推薦給上班族，而小三韓素希則是富家千金，有很多必收的IT Bag、韓國設計師包款，兩種不同風格的包包一起看看吧！

《夫婦的世界》大老婆金喜愛包包推薦：

VALEXTRA ISIDE MEDIUM BAG，NT$109,980

《夫婦的世界》中大老婆金喜愛因為是醫生的關係、為符合身分她上班時拿很多這種公事包型，非常優雅知性，很推薦上班族！這款是義大利品牌VALEXTRA的包包，特別的是中間的扣環設計簡單大方，有種沉穩幹練的風格。

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

JOY GRYSON DARBY ⁣Tote Bag，約NT$13,100

另一款公事包則是韓國設計師品牌JOY GRYSON，這個品牌很常在韓劇中置入、價位也算是相當平價，裸粉色系的包款可以增加女人味，上班族搭配套裝也很有質感。

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

DELVAUX Brillant牛皮中型肩背包，NT$197,600

另一款包包則是比利時國寶包DELVAUX，是精品中較為小眾的品牌，這款Brillant是品牌最經典的包款，以馬蹄形扣飾尾主要設計，釘扣上覆蓋的皮革讓整體設計更低調，增加穿搭細節與重點。

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

Roger Vivier 花鑽緞面晚宴包，NT$61,600

除了公事包之外，金喜愛在劇中也有出席聚會、宴會的時候，這款晚宴包就是她接到電話、得知老公外遇的那場戲，這款Roger Vivier的晚宴包跳脫品牌知名的經典金屬方釦、以特別的一顆顆水晶花鑽鑲在方釦上，搭配緞面材質更是散發優雅奢華的光芒。

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

Azzedine Alaia LEONIE 19 HANDBAG，NT$75,923

另外一場晚會拿的包包則是Azzedine Alaia的LEONIE 19 HANDBAG，特別的外縫線設計將上焦糖裸色的包型、非常可愛，這款包包在之前的《愛的迫降》中也被孫藝珍拿過，一下就在官網sold out！

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

《夫婦的世界》小三韓素希包包推薦：

BVLGARI寶格麗 SERPENTI FOREVER 肩包，NT$92,500

《夫婦的世界》中的小三韓素希，劇中是個富家千金，所以包包也是非常有看頭，一出場就以經典的寶格麗帶出氣勢感，寶石紅幾何小牛皮框架、搭配淡金色的黃銅蛇頭扣環非常霸氣。

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

Michael Kors Cece Medium Quilted Shoulder Bag，NT$19,400

另外在劇中直接去找大老婆嗆聲的那場，韓素希則是背較平價的包款Michael Kors，這款Cece Quilted Bag搭配山形紋讓包包更有個性不退流行、且增加高級感，非常適合上班族或小資女，以價位來說入手也不心疼！

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

GLAMG ALLIN BAG，約NT$6,000

另外在第三集中，韓素希直接埋伏在醫院外面、想要李泰伍離婚的場面中，揹的是這款韓國小眾設計師品牌GLAMG，風格簡約又有設計感，很常出現在韓劇置入中，張娜拉、宋慧喬都有揹過這個品牌的包包，價位也是相當平價、幾乎都是萬元以下就可以輕鬆入手！

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

CARLYN Hester Bag，約NT$3,780

最後一款包包，則是在飯桌上被大老婆狠嗆的時候，韓素希背的這款包包是來自韓國品牌CARLYN的包款，CARLYN也是很常出現在韓劇中，包包價位非常平易近人、且設計感十足，推薦給上班族、甚至是學生也可以入手。

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

這款包包特別之處在於可以隨意搭配背帶、或是手提，可以根據穿搭、場合有不同變化，設計非常多元。

▲夫婦的世界包包。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自jtbc《夫婦的世界》、Roger Vivier、tvN《愛的迫降》、Azzedine Alaia、VALEXTRA、CARLYN、寶格麗、Michael Kors、DELVAUX、JOY GRYSON、IG@glamg_official

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

金喜愛, 韓素希, 夫婦的世界, 包包
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