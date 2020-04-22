Samsonite聯名款「半透視」行李箱　能炫又能藏、強大功能有夠潮

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

可號稱另類「男神收割機」的行李箱品牌Samsonite，曾找來南柱赫、李鐘碩、金秀賢、李敏鎬等一線韓流明星擔任代言，今年與丹寧服裝品牌DIESEL展開首度跨界聯名，結合了時下潮流元素推出「半透視」行李箱「NEOPULSE X DIESEL」系列，全台僅限量100個！

「NEOPULSE X DIESEL」系列共推出20吋與28吋兩種尺寸，選用了Samsonite的經典系列為模板並加入大膽的全新設計，同時運用了低調的黑色與搶眼的螢光綠做出漸層效果，且於上方逐漸透視，可於內部裝入令你自豪的收藏品，若隱若現的展露、炫耀，相對的，不想被攤在檯面上的物品便可收納於隱密的下方，呼應本次聯名所強調的時尚態度「秀我想秀，藏我所藏」。

DIESEL創意總監Andrea Rosso也提到：「我們常樂於與世界分享所見，但同時也需要獨處空間，此次聯名表達了我們都必須維持的生活平衡，讓世界看到了我們的某些身份，但並沒有看到全部的自我。」

Samsonite 的NEOPLUSE經典箱體本身就具有大容量、硬箱的特色，舉凡TSA海關鎖、360度靜音飛機輪和雙拉桿設計，強大的功能性毋庸置疑。搭配上本次聯手夥伴DIESEL的印第安人頭像標誌，以及「螢光綠」、「透視」等代表新潮的元素，與時尚、叛逆精神做巧妙的融合。

箱內配有舒適、輕便可拆式的抽繩後背包，能以磁性扣固定在內襯上，此外，聯名合作款20吋四輪登機箱外側還搭配一體式USB插槽，內側專用袖袋可放置行動電源並連接到USB插槽，隨時在旅途中為手機充電，是讓旅行變得更方便小巧思。

▲Samsonite X Diesel 聯名螢光漸層20吋行李箱，NT＄19,200；28吋行李箱，NT＄23,200。



說到行李箱，美國旅遊用品精品TUMI的行李箱也相當受到大眾的喜愛，品牌熱賣的19 Degree行李箱本季以聚碳酸酯（PC）材質重新回歸，以亞太區限定的方式完美亮相，20吋行李箱款式更同樣配有USB插槽，輕量特色、時尚流線外型尤其受到女性青睞。

▲TUMI 19Degree PC行李箱20吋，NT＄24,800。



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