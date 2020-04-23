fb ig video ETtoday search mobile

韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒

>

▲Her,Her和她,楓年,鍋,居家。（圖／Her）

▲韓國PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，原價2,380元、特價1,488元。點我購買。

文／C編

母親節即將到來，想好要送媽媽什麼禮物了嗎？趁著這個時機，不如幫媽媽換一套好看又實用的鍋具吧！韓國製造的PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，包含炒鍋、煎鍋以及湯鍋，繽紛又優雅的顏色，不但增添煮飯的樂趣，讓廚房看起來更有質感。

炒鍋是廚房裡面不可以缺少的，尤其料理中式菜餚，由於深度夠，無論炒菜、煎魚，甚至煮麵，都可以搞定，圓形的弧度，可以完美地將食材翻面，絕對是實用的鍋具，陶瓷不沾塗層不但能讓料理更完美，清洗也容易，很多人一定會有疑問，既然有了深度夠的平底炒鍋，為什麼還要煎鍋以及湯鍋呢？

▲Her,Her和她,楓年,鍋,居家。（圖／Her）

▲Her,Her和她,楓年,鍋,居家。（圖／Her）

▲鍋子對了，料理更輕鬆。

因為如果要料理整桌佳餚，必需同時開好幾個爐子，「一心多用」才能同時準備多道菜，否則最後一道煮完、第一道已經涼了。「煎」是經常使用的方式，無論中西式料理皆然，煎魚、煎肉，最常做的煎蛋等等，因此一個專用煎鍋不可少，早餐需要煎火腿、烘一下吐司，鍋身較淺也較輕巧的平底煎鍋，都能派上用場。

▲Her,Her和她,楓年,鍋,居家。（圖／Her）

▲馬卡龍色的湯鍋，直接上桌就很好看。

另外，一鍋熱熱的湯，總能暖心又暖胃，而且除了煮湯、燉肉，還可以煮火鍋、煮水餃，所以3種鍋具與湯鍋鍋蓋的4件組，正是廚房必備，原價2380元、特價1488元，下殺6折，對媽媽來說可以算是非常划算又實用的組合。

現在只要在「Her和她」官網加入會員，就可以用超值價格買到PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，更重要的是能直接領取購物金，同時享有免運的優惠，另外，不限消費金額，買東西還能再免費拿眼霜試用包，讓人省到手軟，非常划算。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲Her和她韓國楓年鍋。（圖／Her）

▲韓國PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，原價2,380元、特價1,488元。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她, 楓年, , 居家
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出

超Q「史努比壓力鍋」外租族必須擁有　 5種一鍵式菜單，新手也能輕鬆煮

超Q「史努比壓力鍋」外租族必須擁有　 5種一鍵式菜單，新手也能輕鬆煮

有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了 《鬼媽媽》金泰希絕美婚紗來自韓牌Bride and You！萬元價格女神們都愛穿 「橘皮組織怎麼消？」　網友中肯回應：只有一招別無他法 包・開箱／孫藝珍同款Longchamp迷你包藏機關　小資女精品包首選 絕美「粉紅牛奶色」快煮壺買一送一！1980元殺到768元超狂　 長相很普卻是萬人迷　只要會1件事就能辦到 第一次約會別忘了觀察這4點　幫妳判斷曖昧對象是否值得繼續

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面