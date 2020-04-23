韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒

▲韓國PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，原價2,380元、特價1,488元。點我購買。



文／C編

母親節即將到來，想好要送媽媽什麼禮物了嗎？趁著這個時機，不如幫媽媽換一套好看又實用的鍋具吧！韓國製造的PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，包含炒鍋、煎鍋以及湯鍋，繽紛又優雅的顏色，不但增添煮飯的樂趣，讓廚房看起來更有質感。

炒鍋是廚房裡面不可以缺少的，尤其料理中式菜餚，由於深度夠，無論炒菜、煎魚，甚至煮麵，都可以搞定，圓形的弧度，可以完美地將食材翻面，絕對是實用的鍋具，陶瓷不沾塗層不但能讓料理更完美，清洗也容易，很多人一定會有疑問，既然有了深度夠的平底炒鍋，為什麼還要煎鍋以及湯鍋呢？

▲鍋子對了，料理更輕鬆。

因為如果要料理整桌佳餚，必需同時開好幾個爐子，「一心多用」才能同時準備多道菜，否則最後一道煮完、第一道已經涼了。「煎」是經常使用的方式，無論中西式料理皆然，煎魚、煎肉，最常做的煎蛋等等，因此一個專用煎鍋不可少，早餐需要煎火腿、烘一下吐司，鍋身較淺也較輕巧的平底煎鍋，都能派上用場。

▲馬卡龍色的湯鍋，直接上桌就很好看。

另外，一鍋熱熱的湯，總能暖心又暖胃，而且除了煮湯、燉肉，還可以煮火鍋、煮水餃，所以3種鍋具與湯鍋鍋蓋的4件組，正是廚房必備，原價2380元、特價1488元，下殺6折，對媽媽來說可以算是非常划算又實用的組合。

現在只要在「Her和她」官網加入會員，就可以用超值價格買到PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，更重要的是能直接領取購物金，同時享有免運的優惠，另外，不限消費金額，買東西還能再免費拿眼霜試用包，讓人省到手軟，非常划算。

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