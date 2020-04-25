史努比、查理布朗變圓圓洗衣袋！療癒小物讓你想天天做家事

編輯／Emily 圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp、plazastyle.com

人氣角色史努比每次推出相關周邊，總是讓大家荷包失守，先前的史努比海綿、美妝小物都很受歡迎。這次則進軍家事界，推出超Q的史努比洗衣袋，有史努比和查理布朗兩款，洗衣袋形狀分別是有角色臉的圓型以及小衣服造型，還用洗衣機造型的鐵盒裝起來，可愛又實用，有了它們天天都想洗衣服。

這次的洗衣袋系列有史努比、查理布朗兩款，史努比款有一個白色圓形的洗衣袋，上面印了史努比的臉，另一個洗衣袋是一件紅色的小T恤造型，都超級可愛。把怕變形的小件衣物裝進去，就不用擔心洗壞了。

查理布朗款裡的圓形洗衣袋印了查理布朗的臉，小T恤形狀的洗衣袋，跟查理布朗的衣服一樣是黃色。

這兩個洗衣袋組都裝在洗衣機造型的鐵盒裡面，把洗衣袋拿出來後，鐵盒可以紀念收藏，用來收納小雜物。

洗衣袋組實在太Q了，兩款都好想要，一個售價3,520日圓（約台幣980元）。喜歡史努比商品的話，也可以看看日本雜貨Plaza推出的大型史努比抱枕，這款抱枕就像個大玩偶，但不會像玩偶那麼重，摸起來柔軟蓬鬆，尺寸更長達90公分，抱起來超級療癒！抱枕售價11,000日圓（約台幣3,065元）。





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