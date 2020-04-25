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史努比、查理布朗變圓圓洗衣袋！療癒小物讓你想天天做家事

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編輯／Emily　圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp、plazastyle.com

人氣角色史努比每次推出相關周邊，總是讓大家荷包失守，先前的史努比海綿、美妝小物都很受歡迎。這次則進軍家事界，推出超Q的史努比洗衣袋，有史努比和查理布朗兩款，洗衣袋形狀分別是有角色臉的圓型以及小衣服造型，還用洗衣機造型的鐵盒裝起來，可愛又實用，有了它們天天都想洗衣服。

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）

這次的洗衣袋系列有史努比、查理布朗兩款，史努比款有一個白色圓形的洗衣袋，上面印了史努比的臉，另一個洗衣袋是一件紅色的小T恤造型，都超級可愛。把怕變形的小件衣物裝進去，就不用擔心洗壞了。

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）

查理布朗款裡的圓形洗衣袋印了查理布朗的臉，小T恤形狀的洗衣袋，跟查理布朗的衣服一樣是黃色。

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）

這兩個洗衣袋組都裝在洗衣機造型的鐵盒裡面，把洗衣袋拿出來後，鐵盒可以紀念收藏，用來收納小雜物。

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）

洗衣袋組實在太Q了，兩款都好想要，一個售價3,520日圓（約台幣980元）。喜歡史努比商品的話，也可以看看日本雜貨Plaza推出的大型史努比抱枕，這款抱枕就像個大玩偶，但不會像玩偶那麼重，摸起來柔軟蓬鬆，尺寸更長達90公分，抱起來超級療癒！抱枕售價11,000日圓（約台幣3,065元）。

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）

▲史努比洗衣袋。（圖／翻攝自okaimono-snoopy.jp）
 

►史努比海綿萌到捨不得用！整包超像棉花糖　化妝心情大好

►呆萌柴柴變身來自地獄的惡犬！超獵奇三顆頭　每張臉表情不同還是Ｑ

關鍵字：

史努比, 洗衣袋, 雜貨, 小物
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