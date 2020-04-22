這顆祖母綠要4億8000萬元！　海瑞溫斯頓重量級寶石襲台

▲洛克菲勒-溫斯頓祖母綠鑽戒，主石祖母綠重達18.03克拉，約480,000,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石與貴重的紅、藍、綠寶石，始終是珠寶收藏家心中的四大天王，海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日引進4款頂級寶石傑作，最受矚目為身價高達4億8000萬元的洛克菲勒-溫斯頓祖母綠戒指，92顆圓形明亮式切工及16顆水滴形切工美鑽圍繞重達18.03克拉的祖母綠，是品牌充滿氣勢的經典設計。

▲洛克菲勒-溫斯頓戒指鑲嵌92顆圓形明亮式切工鑽、16顆水滴形切工美鑽環繞18.03克拉祖母綠主石。



海瑞溫斯頓近日登台的作品，主石都屬重量級，另一華麗代表為鑲嵌來自斯里蘭卡的31.18克拉枕形切工藍寶石項鍊，周圍同樣以不同車工鑽石簇擁形成奢華鍊墜，再搭配滿鑽的項鍊，耀眼奪目；Incredibles系列錦簇鑲嵌紅寶石鑽石項鍊，則以頸鍊方式呈現，讓錦簇鑲嵌的白鑽與紅寶石錯落排列如花環。

▲主石為31.18克拉枕型切工藍寶石的鑽石項鍊，約92,000,000元。



▲Incredibles系列錦簇鑲嵌紅寶石鑽石項鍊，約57,000,000元。



Precious Emerald珠寶錶也首度在台亮相，錦簇鑲嵌的馬眼切工鑽石從小巧的祖母綠形狀錶殼一路向兩端錶帶延伸，在錶上也能展現海瑞溫斯頓招牌的錦簇鑲嵌設計，不僅是時計，更是華麗手鍊，共有藍色與綠色珍珠母貝2款面盤顏色可供選擇。

▲Precious Emerald綠色珍珠母貝面盤鑽錶（左）與藍色珍珠母貝款，各9,920,000元。

