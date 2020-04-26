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《雙層公寓》洩戀愛秘訣「杯子試探法」　對方有沒有心一個動作便知道

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@hanadayo0903、《雙層公寓》

日本戀愛實境節目《雙層公寓》在影視平台Netflix上架之後吸引不少台灣觀眾的目光，陸續迎來第三部之後，近期集數屬成員木村花、Vivi與田渡凌之間的三角關係最為矚目，由於身為職業摔角選手的木村花沒什麼戀愛經驗，便透過閨蜜好友習得了一招「杯子試探法」，用以推測對方是否也有好感，以下一起來看看。

▲杯子試探法。（圖／翻攝自IG）

《雙層公寓》東京篇在新成員陸續加入下變得越來越國際化，其中俄德混血的模特兒Vivi擁有精緻、甜美的外貌更是相當亮眼，且在實境秀中與籃球選手田渡淩以及職業摔角選手木村花之間的三角關係備受關注。但是由於木村花缺乏戀愛經驗，面對好感對象總是顯得不知所措，在某次的姐妹聚會中，閨蜜便大方傳授了一招「杯子試探法」，以測試對方是否對自己也有好感度，且也同步播映給觀眾們參考：

▲杯子試探法。（圖／翻攝自IG）

在一同用餐時抓緊機會坐到對方旁邊的位子，假裝有意無意的不時拿起飲料杯喝幾口，每次喝完便稍微擺靠近對方一些，而當對方也拿起飲料後，觀察他是否同樣將飲料杯放得更近了，如果放得更近就代表對方也有某種程度的好感，但是放得更遠就表示可能沒有喜歡的感覺。聽完這個方法後木村花也表示願意嘗試看看：「如果他放得更近，我就嘗試告白看看。」

▲杯子試探法。（圖／翻攝自IG）

雖然這只是一個個人的小撇步，提供給大家參考，但是同樣的道理也適合套用在許多與曖昧對象相處的場合中，因為比起話語，有時身體的動作更誠實，不只是觀察喝水的杯子，面對喜歡的人會不自覺眼神鎖定、悄悄靠近 ，都是可能帶有好感的表現。

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關鍵字：

雙層公寓, 男女, 感情, 試探, 木村花, 杯子試探法, 戀愛實境
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