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Jennie穿香奈兒登封被愛犬搶鏡！「高級厭世臉」逼人膜拜

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▲jennie 。（圖／翻攝自jennie IG）

▲BLACKPINK團員Jennie與愛犬Kuma登封，被狗狗搶鏡也不失風采。（圖／翻攝自jennie IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

BLACKPINK團員Jennie高人氣無法擋，此次更跳脫團體以單人身份拿下VOGUE南韓五月封面，Jennie不負「人間香奈兒」名號穿著CHANEL連衣裙出鏡，以招牌厭世臉之姿一手抱起愛犬Kuma，難得被狗狗搶鏡仍是驚艷粉絲。

「人間香奈兒」Jennie深受時尚圈喜愛，日前才與南韓眼鏡品牌GENTLE MONSTER推出聯名系列，此次又跳脫團體以單人身份拿下VOGUE南韓五月封面，奠定一線女星地位。Jennie也在個人IG發佈此次封面照，隨即獲得超過200萬粉絲按讚，畫面中她換上CHANEL最新一季裙裝，斜紋軟呢與方型粉色墜飾遍佈衣著，為奢華度加分；搭配微微蓬鬆的裙襬以及袖口，頗有復古公主氣息。Jennie更以招牌厭世臉與頭上的黑色蝴蝶結綁帶相襯，一手抱起愛犬Kuma，雖然亮點被愛犬搶走，Jennie強大表現力也絲毫不減。

換個造型，Jennie以格紋套裝亮相，V領口與排扣設計增添幹練氣息，她也順勢露出纖細長腿展現高級感，Jennie更表示：「更香奈兒這樣的大牌合作從以前就是我的夢想，但有時候也有些負擔。」她坦言合作之後可以注入新的想法，這點和音樂十分雷同，能夠獲得強大的滿足感。畫面公開之後隨即引發網友回應：「Jennie高級臉」、「人間香奈兒無誤了」、「好像公主一樣。」

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關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, 女團, 香奈兒, CHANEL, 人間香奈兒, VOGUE, 南韓, 韓國
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