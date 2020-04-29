美肌攻略！「亮白保濕抗痘」三大問題一次解決

▲歌斯美迪美白提亮精華（圖左）、德卡光淨白防護乳（圖右）。（圖／草莓網提供，下同）

圖文／草莓網

草莓網實現你的美肌夢想，完美組合專為你來！忘掉費時又費力的10步護膚，專注於你想要的美容效果。如果你想快速獲得長期效果，關鍵就在產品合理搭配，才能用最少的付出換取最大的效果！

亮白組合／最合適暗沉肌膚

亮膚與去角質雙管齊下，一夜之間趕走肌膚暗沉！歌斯美迪美白提亮精華含有豐富的植物美白成分，可以淡化色斑，而德卡光淨白防護乳可以保護皮膚免受紫外線傷害，同時控制黑色素產生。二者共同起效，搞定護膚每一面！

▲修麗可/杜克水合維他命B5精華（圖左），彼得羅夫雲朵極潤水凝霜（圖右）。

保濕組合／最合適乾燥肌膚

當皮膚缺水時，多種護膚品搭配使用可以促進皮膚吸收，這比僅僅依靠一種產品更加有效。先塗抹修麗可水合維他命B5精華促進組織修復，補充營養。同時還能幫助肌膚更易吸收後續護膚品，彼得羅夫雲朵極潤水凝面霜，這款面霜中含有三種分子大小的水合透明質酸。

▲德卡淨透15調理露（圖左），MARIO BADESCU深層淨妍條裡精華（圖右）。

抗痘組合／最合適問題肌膚

控制突發肌膚問題是一項永無止境的任務，但是有了這兩件法寶在手就簡單多了！先使用含有水楊酸的德卡淨透 15 調理露作為第一道防線，防止痘痘爆發。接著使用接下来，使用 Mario Badescu 的大獎得主瞬間淨痘精華來控制任何可能一夜之間出現的白頭。即時效果看得見！

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