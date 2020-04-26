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《蠟筆小新》黏土人公仔自由更換不同表情！變身露屁屁外星人超搞笑

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編輯／Emily　圖／翻攝自goodsmile.info、gashapon.jp

《蠟筆小新》至今人氣依舊居高不下，主角新原新之助調皮搗蛋的模樣令人印象深刻。日本GOOD SMILE COMPANY即將推出一款「小新黏土人公仔」，透過可以變換的表情、身體零件，可以重現卡通中小新的各種經典表情，還有寵物狗小白做伴，更能變身成超搞笑的露屁屁外星人！

日本GOOD SMILE COMPANY的黏土人公仔系列很有名，這次選擇了《蠟筆小新》的小新作為主角。黏土人公仔的臉部、手腳零件都可以更換，能讓小新重現卡通中的模樣，擺出各種搞怪有趣的表情，還有超萌寵物狗小白在一旁陪伴。

▲蠟筆小新黏土人公仔。（圖／翻攝自goodsmile.info）

彎彎眉毛、圓圓眼睛、張成O型嘴是小新常擺出來的正常臉，把眉毛換成直線條，手握拳擺出手勢，瞬間變成動感超人，準備一起擊退敵人。

▲蠟筆小新黏土人公仔。（圖／翻攝自goodsmile.info）

▲蠟筆小新黏土人公仔。（圖／翻攝自goodsmile.info）

小新擺出瞇瞇眼表情的時候最搞笑了，不管是跑去欺負人還是搗蛋，開心陶醉的樣子欠打又可愛，再不乖也罵不下去。

▲蠟筆小新黏土人公仔。（圖／翻攝自goodsmile.info）

小新拿到最愛的巧克力餅乾，露出水汪汪大眼、臉泛紅暈的樣子，完全融化粉絲的心，看到喜歡的零食就能讓小新如此開心。

▲蠟筆小新黏土人公仔。（圖／翻攝自goodsmile.info）

除了正常的模樣，這款公仔居然還能變身卡通裡經典的露屁屁外星人！圓圓的光滑屁屁，讓人忍不住想摸。喜歡《蠟筆小新》絕對會被這款公仔燒到，粉絲必須收藏，公仔一個售價5,000日圓不含稅（約台幣1,393元），目前開放預購，預計10月發貨。

▲蠟筆小新黏土人公仔。（圖／翻攝自goodsmile.info）

另外，最近也有一款新的《蠟筆小新》扭蛋推出，是超可愛的杯緣子系列，共有八種款式，小新和肥嘟嘟左衛門除了正常版，居然還一起露出屁屁，另外還有小新的爸爸廣志、妹妹小葵、小白和動感超人，好想收全套。扭蛋一顆300日圓（約台幣83元）。

▲蠟筆小新黏土人公仔。（圖／翻攝自goodsmile.info）

▲蠟筆小新黏土人公仔。（圖／翻攝自goodsmile.info）
 

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關鍵字：

蠟筆小新, 小新, 黏土人, 公仔, 模型
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