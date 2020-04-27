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氣炸鍋超殺2.5折、絕美粉紅燉鍋2.8折還買一送一！「好廚特賣」必衝

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▲Her,Her和她,楓年,鍋寶,COPPER CHEF,鍋,居家。（圖／unsplash）

▲完美的居家質感從選物開始。（圖／unsplash）

文／C編

因為疫情外食機會變少，自己煮成了日常，因此「Her和她」舉辦了「好廚特賣」活動，推出精選的鍋具或是小家電，下殺超優惠價格，還沒搶到便宜的女孩們，快手刀搶便宜，其中可愛粉紅色的「鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組」下殺2.8折，還買大送小，一開賣就被搶爆，粉紅牛奶色的快煮壺原價1980元，不但祭出破盤價768元，還買一送一，等於一只僅384元，鍋寶數位健康氣炸鍋更不用說，直搗2.5折，強調減油80％，如此好康怎麼可能不買。

鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組，約2.5折

▲Her,Her和她,楓年,鍋寶,COPPER CHEF,鍋,居家。（圖／Her）

▲鍋寶數位健康氣炸鍋妙廚限定組（含氣炸鍋配件+炒鍋+料理刀），原價10,780元，特價2,788元。點我購買。

氣炸鍋絕對是最近最夯的家電之一，不用顧火爐、零廚藝都可以變出一道道大師級料理，而且少油煙、不需要加油的減脂烹飪，超適合健康餐食風潮。採用新一代TURBO氣旋對流科技，以強勁風扇加速鍋內熱氣旋對流，可以讓食物均勻受熱，烘烤快速又美味。

鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組，約2.8折

▲Her,Her和她,楓年,鍋寶,COPPER CHEF,鍋,居家。（圖／Her）

▲鍋寶養生燉鍋粉漾養生限定組（1.5L+0.6L），原價3,060元，特價868元。點我購買。

上市當天就被爆搶一波的鍋寶燉鍋系列，不但牛奶粉紅色超級可愛，更重要的是買1.5L直接再送一個0.6L尺寸，可以依照需求煮不同的食物，喝湯、燉煮，或是坐月子的媽媽們都適合，不用顧火爐就可以直接搞定一家大小的味蕾，有夠方便。

鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組約3.8折

▲Her,Her和她,楓年,鍋寶,COPPER CHEF,鍋,居家。（圖／Her）

▲鍋寶316隔熱快煮壺粉漾瘋搶組，原價1,980元，特價768元。點我購買。

同樣是粉紅牛奶色的快煮壺，顏色不但超級繽紛可愛，放在家裡簡直就是提升居家質感，特製快速加熱器裝置，煮一壺水約只需0.8元電費，泡泡麵或是煮咖啡都超省，內層採用食品級316不鏽鋼材質，不氧化、不鏽蝕，耐用又健康，原價打到約3.8折再買一送一，太划算。

韓國PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，約6.2折

▲Her,Her和她,楓年,鍋寶,COPPER CHEF,鍋,居家。（圖／Her）

▲韓國PN楓年陶瓷不沾鍋4件組，原價2,380元，特價1,488元。點我購買。

韓國PN楓年陶瓷不沾鍋外型、顏色都美，堪稱「最優雅的不沾鍋」，整組包括炒鍋、煎鍋以及湯鍋，不沾的塗層設計，煎魚煮肉都不用擔心沾鍋問題，輕鬆搞定各種餐點，絕對是重視生活質感的妳必備。

COPPER CHEF再進化雙耳湯鍋組，約6.6折

▲Her,Her和她,楓年,鍋寶,COPPER CHEF,鍋,居家。（圖／Her）

▲COPPER CHEF再進化雙耳湯鍋組，原價2,380元，特價1,588元。點我購買。

來自美國的COPPER CHEF湯鍋組，方形、具深度的鍋身設計，不但可以煮湯，也能炒菜、炸物，一鍋就可以煮出一整餐需要的料理，簡直是廚房裡的神助手，買鍋再贈送油炸籃、蒸盤，還有一整組的刀具，加上十分容易清洗，網路好評不斷，回購率超高。

關鍵字：

Her, Her和她, 楓年, 鍋寶, COPPER CHEF, 氣炸鍋, 燉鍋, 好廚特賣, 快煮壺
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