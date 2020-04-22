fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了

>

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@cathkidston

英國居家品牌Cath Kidston經典的「花花」圖案與繽紛、活力印象深植人心，就連凱特王妃也是忠實消費者之一，近日傳出不敵新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，宣布將永久關閉全英國60間店舖，且將原本的九百多名員工裁至僅剩32人，以維持電商的最低人力。

▲cath kidston。（圖／翻攝自ＩＧ）

Cath Kidston在英國總共雇用940名員工，在此次疫情風波下亦與眾多零售業一樣，面臨包括租金、消費者習慣改變以及政府舉措等帶來的挑戰，不得不宣布將永久關閉全英國60間分店，且大舉裁員908人，用僅剩的32名員工持續電商業務，以保住品牌的生存。

據外媒報導，Cath Kidston原由霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia）擁有，月初委託Alvarez & Marsal（A&M）為品牌尋求買家，執行長Melinda Paraie表示：「雖然我們對Cath Kidston已確定的未來感到欣慰，但顯然，這是非常艱難的一天，因為我們必須與許多同事道別。」為現況表達抱歉與惋惜。

▲cath kidston。（圖／翻攝自ＩＧ）

面對此消息的衝擊，熱愛Cath Kidston風格及商品的消費者們不免會感到擔憂，不過台灣方面品牌官方則表示：「目前僅有英國關閉店舖，並維持網路電商營運，台灣部分的供貨、實體店都不會受到影響。」台灣的民眾仍然可以放心選購。

►【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產口罩、防護衣、乾洗手一次看

關鍵字：

cath kidston, 英國, 關店, 新冠肺炎
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

絕美「粉紅牛奶色」快煮壺買一送一！1980元殺到768元超狂　

絕美「粉紅牛奶色」快煮壺買一送一！1980元殺到768元超狂　

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出 最華麗拖鞋大盤點！香奈兒「珍珠編織」3.6萬元、BALANCIAGA「老爹款」有鱷魚紋 青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝 夜晚總是輾轉反側？在床上工作、睡前喝酒　5個導致失眠的小習慣快戒掉 最美小三轉正！韓素希頂「黑巧克髮」超顯白，根本是行走發電機 Lisa超狂舞姿太驚艷　「極短熱褲」跳貼地動作，粉絲看傻：噴鼻血 安格斯12星座一周運勢4/20-4/26　牡羊、天蠍、獅子人際關係差先低調

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面