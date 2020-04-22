凱特王妃愛牌Cath Kidston永久關閉全英國店舖　台灣官方說話了

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@cathkidston

英國居家品牌Cath Kidston經典的「花花」圖案與繽紛、活力印象深植人心，就連凱特王妃也是忠實消費者之一，近日傳出不敵新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，宣布將永久關閉全英國60間店舖，且將原本的九百多名員工裁至僅剩32人，以維持電商的最低人力。

Cath Kidston在英國總共雇用940名員工，在此次疫情風波下亦與眾多零售業一樣，面臨包括租金、消費者習慣改變以及政府舉措等帶來的挑戰，不得不宣布將永久關閉全英國60間分店，且大舉裁員908人，用僅剩的32名員工持續電商業務，以保住品牌的生存。

據外媒報導，Cath Kidston原由霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia）擁有，月初委託Alvarez & Marsal（A&M）為品牌尋求買家，執行長Melinda Paraie表示：「雖然我們對Cath Kidston已確定的未來感到欣慰，但顯然，這是非常艱難的一天，因為我們必須與許多同事道別。」為現況表達抱歉與惋惜。

面對此消息的衝擊，熱愛Cath Kidston風格及商品的消費者們不免會感到擔憂，不過台灣方面品牌官方則表示：「目前僅有英國關閉店舖，並維持網路電商營運，台灣部分的供貨、實體店都不會受到影響。」台灣的民眾仍然可以放心選購。

在 Instagram 查看這則貼文 Cath Kidston（@cathkidston）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 24 日 下午 12:17 張貼

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