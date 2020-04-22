白玉肌擔當！南韓女團Irene仙女外表成倩碧形象大使　

▲Irene擁有高人氣，儼然成為新一代帶貨女王。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

被譽為南韓女團Red Velvet門面擔當的隊長Irene，正式成為倩碧亞太區的品牌形象大使，神美外表一舉一動都深受矚目，Irene的出眾氣質、樂觀個性，自信與時尚兼具的形象，和品牌形象相當符合。

Irene說：「因為我也是敏感性肌膚，因此在選用保養品時須總是會特別注意成分，再加上南韓的天氣特別乾，所以能夠鎖水保水的產品，也會特別吸引我。勤勞使用倩碧的經典產品水磁場家族的產品，真的讓我感覺到隔天肌膚立即水潤充滿光澤。」

Irene的首波推薦就是與倩碧經典的「水磁場72H超循環保濕凝膠」，想要打擁有水潤無瑕疵的細緻臉蛋，保濕一定得做好。她的貼身化妝師就曾分享，Irene再妝前會使用具有去角質效果的化妝水打底，擦拭整張臉後，再用按壓方式輕拍全臉，讓肌膚水分充足，也能幫助後續底妝更服貼。

水磁場擁有革命性的保濕技術，無論油肌、混合肌或乾性肌膚都適用，高CP值更能滿足全身及各種保濕需求，連手肘、膝蓋都能用，不只是鎖水、補水，更能重啟肌膚自我循環保濕能力，即使洗臉後，仍擁有72小時不間斷的保濕力。

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 上午 5:30 張貼

據品牌透露，有白玉肌膚之稱的她，未來即將和小花腮紅合體亮相，小花特有的輕透粉質和絕美外表，必定會先掀起一波搶購熱潮。

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