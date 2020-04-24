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IKEA公開「瑞典小肉丸」製作食譜！照著六步驟　隔離在家也能吃到同口味

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編輯／Emily　圖／翻攝自ikea.com、twitter@IKEAUK

說到IKEA，最常想到的不是家具，而是他們的瑞典小肉丸。最近受到疫情影響，大家都待在家中，吃飯也是在家下廚比較好，IKEA為了想念小肉丸的民眾著想，就在Twitter分享了小肉丸的製作食譜，只要照著簡單六步驟，就能自己在家料理，快來動手做看看。

▲ikea小肉丸食譜。（圖／翻攝自ikea.com）

IKEA分享的食譜前三步驟是製作小肉丸，後三步驟則是做出搭配肉丸的肉汁醬，光看步驟圖，已經讓人回想起小肉丸的美味口感。

▲ikea小肉丸食譜。（圖／翻攝自ikea.com）

首先要先準備牛絞肉500g與豬絞肉250g，再把一顆洋蔥、一瓣大蒜切碎倒入，並配上麵包屑100g、一顆蛋、五匙牛奶，最後用鹽和胡椒調味。把所有材料加在一起後，攪拌混合均勻。

▲ikea小肉丸食譜。（圖／翻攝自ikea.com）

第二步驟則把攪拌好的肉丸材料塑形，搓成一顆顆圓圓的小肉丸形狀，完成後記得蓋起來，再放入冰箱兩小時。這樣是為了讓小肉丸形狀固定，在煮的時候才不容易變形。

▲ikea小肉丸食譜。（圖／翻攝自ikea.com）

最後把冰好的肉丸取出，加油放到平底鍋，煎到變成外層變棕，就大功告成啦！

▲ikea小肉丸食譜。（圖／翻攝自ikea.com）

之後也可以照著這份食譜繼續做出肉汁醬，或選擇自己喜歡的調味料、料理方式，就能在家享用IKEA小肉丸了。

▲ikea小肉丸食譜。（圖／翻攝自ikea.com）

▲ikea小肉丸食譜。（圖／翻攝自ikea.com）

除了IKEA公布獨家食譜，日本東京有名的起司蛋糕Mr.Cheesecake，也分享了自家蛋糕的製作方法。照著他們的食譜準備材料，再遵循步驟，就能在家自製超好吃起司蛋糕了。對於最近這個非常時期，大家待在家用餐比較安心，動手做料理除了有趣，還能消磨時間。


 

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關鍵字：

ikea, 小肉丸, 食譜, 料理, 煮菜
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