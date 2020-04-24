IKEA公開「瑞典小肉丸」製作食譜！照著六步驟　隔離在家也能吃到同口味

編輯／Emily 圖／翻攝自ikea.com、twitter@IKEAUK

說到IKEA，最常想到的不是家具，而是他們的瑞典小肉丸。最近受到疫情影響，大家都待在家中，吃飯也是在家下廚比較好，IKEA為了想念小肉丸的民眾著想，就在Twitter分享了小肉丸的製作食譜，只要照著簡單六步驟，就能自己在家料理，快來動手做看看。

IKEA分享的食譜前三步驟是製作小肉丸，後三步驟則是做出搭配肉丸的肉汁醬，光看步驟圖，已經讓人回想起小肉丸的美味口感。

首先要先準備牛絞肉500g與豬絞肉250g，再把一顆洋蔥、一瓣大蒜切碎倒入，並配上麵包屑100g、一顆蛋、五匙牛奶，最後用鹽和胡椒調味。把所有材料加在一起後，攪拌混合均勻。

第二步驟則把攪拌好的肉丸材料塑形，搓成一顆顆圓圓的小肉丸形狀，完成後記得蓋起來，再放入冰箱兩小時。這樣是為了讓小肉丸形狀固定，在煮的時候才不容易變形。

最後把冰好的肉丸取出，加油放到平底鍋，煎到變成外層變棕，就大功告成啦！

之後也可以照著這份食譜繼續做出肉汁醬，或選擇自己喜歡的調味料、料理方式，就能在家享用IKEA小肉丸了。

除了IKEA公布獨家食譜，日本東京有名的起司蛋糕Mr.Cheesecake，也分享了自家蛋糕的製作方法。照著他們的食譜準備材料，再遵循步驟，就能在家自製超好吃起司蛋糕了。對於最近這個非常時期，大家待在家用餐比較安心，動手做料理除了有趣，還能消磨時間。

在 Instagram 查看這則貼文 Mr. CHEESECAKE（@mr.cheesecake.tokyo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 10 日 上午 2:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Mr. CHEESECAKE（@mr.cheesecake.tokyo）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 下午 4:41 張貼



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