男人絕對不會告訴妳的黑暗面　靠一招抓住他的心

每個人都有很難展現出來的一面，有時連當事人都說不清自己怎麼會有這樣的表現，而這些所謂的黑暗面，並不代表就是不好，而是不容易展現出來的面向，也可以稱為黑暗面或陰影面。當妳與親密關係的對象，在這部分可以相處的愈自在時，也代表著妳與自己的關係也更融洽了。不過在這之前，女人們，可要先懂得如何hold住男人的黑暗面。

首先在心中『想像對方的樣子』，然後默念一次問題，然後直覺選張牌。





選好了嗎？我們來解牌吧！

1.月亮

看似平靜，卻暗藏秘密

月亮牌暗藏著秘密的戀情，或在訴說著妳們感情之中，有著他不想讓妳知道的、隱藏想法，很有可能他在感情中有個黑暗面，是在他心中還無法決定是否要安定下來，過去的事件縈繞心頭，因此雖然對於妳是有感情的，但他無法、也還不確定可以做出一個承諾。

這是一張不穩定的牌卡能量，如同月亮般，有著許多變化，而這張牌也極可能會有多角關係的戀情浮出水面，代表著意志不堅，彼此的關係中有著未處理但需要面對的問題，或是陷入過去的情感記憶，有時也會是過去的舊情人出現，擾亂現在的關係，而這也是他所謂的黑暗面，妳要做的並不是阻止這些事情發生，而是當發生時，願意在他身邊支持他去走過這樣的低潮期。

2.聖杯國王

非常渴望被需要

在他心底層對於感情是非常渴望，他不易顯露出的面向，是自己非常需要被別人重視、被人需要的感受，因為這也是他用來建立自我價值感的一種方式，但這樣的方式被切斷時，如同也切斷了他情感的連繫，會讓這個男人陷入低潮，他極度害怕有天會被拋棄、或失去的感受。

聖杯國王是一張情感性很強的牌卡，因此會像是扮演照顧者的角色，當這樣的照顧過多時，有時會讓人感到控制、不自由，或是逃避對於責任與家庭的承擔，而這張牌卡的另一個面向是，為何需要用這麼照顧大家來感受到被需要，在潛意識中有著不信任自己是值得被愛的，或不信任他人有關，而這樣的陰暗面如何用言語來說清呢？

3.隱者

非常需要自己的空間

熱情的另一個面向，是冷漠，很多人以為冷漠好像不好，但對有些人來說這個特質，可以讓他保有一個私人獨處的空間，而妳的他，就需要有這樣的空間，隱者有時不一定代表要把自己隱身起來，而是他無法一直和人群相處，長期下來會失去所要的生活品質。

而這位隱者先生的陰暗面，其實也沒有不好，畢竟這張牌卡與沉思、靜心、獨處相關，有自己的空間，才能思考，當妳們兩人的相處可以有各自有獨立、獨處的時候，反而讓感情變得親密，相反的，當妳凡事都要跟他膩在一起，這份感情就容易變得疏離。

4.權杖騎士

得到之後容易冷淡

權杖騎士有種前面熱情，後面冷淡的意味，因為權杖騎士有個較明顯的黑暗面，關於喜歡征服，但是當他把征服用在感情慾望上時，就容易在得到他要的之後，感覺就冷卻下來，而這樣的特質是運用在改變自己時，克服一些內心的困難點時，或許還不錯。

這張牌卡象徵著滿腔的熱情，喜歡有新的可能性和冒險，雖然在過去經歷了許多，但當生命中沒有讓他感受到一股刺激感時，就覺得非常乏味，提不起勁，要與這樣的人相處，是需要一些共同努力的計畫，與他一起參與興趣，兩人的關係才不會因一些小問題，而變得暴躁無法溝通。

5.寶劍七

聰明反被聰明誤

選到寶劍七，代表著妳的他腦袋是很聰明的，但有時聰明反被聰明誤，或許他在感情上並不會不忠，但對於一些工作和事情，為了快速達成自己所要，可能會用一種檯面下的方式，但又不是真的違法的方式來進行，但是這樣時就變得不光明磊落，也容易因為自己的小聰明，而常感到不安。

這樣的黑暗面也會另伴侶感到沒安全感，畢竟投機取巧久了，還是會被發現的時候，但這樣聰明的腦袋，如果是願意真誠開放的態度來生活時，反而會得到許多正向的資源，因此如何放下要快速得到自己想要利益的慾望，是妳的伴侶現階段一個重要的學習。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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