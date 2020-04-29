男生最沒抵抗力的是「白花香調」！5款同味道洗髮精　比玫瑰、水果更誘人

身上的體香不夠誘人，香水的香氣又太濃烈，約會想要狠狠抓住情人的眼、耳、鼻，這回不如從髮香下手！日本網站評比，80%男生都喜歡「白花香調」髮香！5款花香調洗髮精推薦，男人最沒抵抗力的竟是這款...！



男人為什麼都喜歡聞髮香？

肯定有許多女生好奇，男人到底為甚麼喜歡喜歡聞髮香？針對這項疑問，國外就有一項心理研究指出，男性在觸摸女性秀髮時會激發體內的男性賀爾蒙，甚至透過柔順的髮絲及香氣，會讓他們回想起與妳恩愛的畫面與心境。這研究雖然真實，但也讓人臉紅心跳，就像儂編提醒的，想要贏得心儀對象的心，頭髮的香氣真的很重要！



日本網友票選男生最愛的香調是...



但市面上的洗髮產品百百種，男生最喜歡的味道又是什麼呢？日本網站就針對男生最喜歡的香調做調查，竟有80%男生都喜歡「白花香調」髮香！說到這妳也一樣不敢相信吧 ~ 過去總以為男生喜歡甜甜果香，亦或者性感玫瑰味，不過調查結果出爐，受試的男性紛紛表示，茉莉、百合、梔子花等白花香比起玫瑰與果香更顯得溫柔不做作。想趁著約會時勾勾情人的心，這幾款白花香調洗髮精快先備起來 ~



5款白花香洗髮精推薦



《BOTANIST》柔順潤滑感洗髮精

冬季乾癢、夏季又容易出油的女孩注意了 ~ 想要挑一款兼具機能與香氣的洗髮精，開架暢銷王《BOTANIST》絕對能滿足妳的需求！清透無黏膩感的質地，不只洗起來清爽無負擔，裏頭淡雅的杏桃茉莉花香，讓妳撩髮時都香氣逼人。



《SABON》茉莉花語 經典洗髮乳，300ml

以沐浴、香氛品聞名的以色列品牌《SABON》，充滿中歐風情的視覺與包裝，讓人一眼就難忘，而總是很了解肌膚、秀髮需求的它，在洗髮精的琢磨上也不馬虎 ~ 這款帶有高滋潤力的經典洗髮乳，不僅富含馬魯拉果油，海甘藍籽油以及山茶花油等多項保濕植物油萃取，它馥郁的茉莉花香洗上頭，還會有種噴了香水的錯覺呢 ~

《綠藤生機》修護承諾洗髮精，250 ml

《綠藤生機》的天然成分總是讓人很安心，不過說起它在香味上的調配，可不輸給香水型洗髮精呢！天然薰衣草、天竺葵等小花香萃取，其中又以沁涼的鼠尾草做襯托，多層次的香味組合，使這款洗髮精的使用感受更加清爽、香氣更耐聞不膩口。

《Je l’aime爵戀》氨基酸修護洗髮精

看到它，妳或許有些陌生，但這款《Je l’aime爵戀》氨基酸修護洗髮精可是日本開架百貨的人氣冠軍呢 ~ 主打深層修護的它，不僅無矽靈、化學添加，裏頭的水解膠原蛋白還都修飾受損的髮絲，而在香氣的調配上，以玫瑰、茉莉為基底的它，尾韻中以微微的麝香做烘托，使這香氣被日本男生公認為，回頭率最高的香味。

《samourai》白玫瑰洗髮精，550ml

日本號稱最持久的香水洗髮精是它！採用玫瑰花精油、茉莉精油、伊蘭花精油、蜂王漿、乳油木等珍貴配方製作而成，蘊含豐富的養分，既能補充秀髮營養亦能柔順髮絲 ~ 以天然的花香調為主的它，洗上頭，還能賦予頭髮有如春天百花綻放的持久香氣。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest、屈臣氏、日本藥妝、綠藤生機



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