韓素希性感又清純的5個「撩男穿搭術」 　讓人想擁進懷裡好好保護

這段期間為了防疫只能乖乖待在家追劇，而現在最火的韓劇非《夫婦的世界》不可！《夫婦的世界》在韓國最新一集的收視率更是飆破 15%，已經超越《愛的迫降》、《梨泰院CLASS》的收視紀錄了！寫實的婚外情劇情、毛骨悚然的台詞，加上爽度破表的復仇情節，讓觀眾直呼看得氣到捶心臟又大呼過癮！其中最引起關注的除了飾演正宮的 52 歲韓國影后金喜愛之外，絕對是人稱「地表最強小三」綽號「小宋慧喬」的 25 歲女星韓素希！

「女人年紀越大越需要管理身材，不然很快就會發胖又下垂」在劇中飾演皮拉提斯老師「呂多景」的韓素希，第一次跟正宮對話就超嗆，還直接在人夫李泰伍（朴海俊飾演）的生日宴上與他公然牽手！這一幕不知道讓多少螢幕前的觀眾氣到走心啊！

韓素希的外貌清純中帶有一點野性，詮釋小三的角色特別有一種威脅感，隨著《夫婦的世界》播出，韓素希的人氣也跟著暴漲，讚美她的臉蛋和身材根本是人間春藥！加上 165 公分完美比例的的纖瘦身材，完全具備女神的底子，被網友大讚有「核彈級美貌」。

我們今天就來看看這位集結男性幻想於一身、讓人又愛又恨的韓素希超強的「撩男穿搭技巧」，看她在戲裡戲外是如何用穿搭展現爆棚女人味，學習敵人的優點可以少走很多冤枉路～

韓素希撩男穿搭 1.【短版合身外套 】

沒有比較沒有傷害， 小三站在正宮身邊大獲全勝的理由其實已經不單與年紀及臉蛋有關，光是身上的穿搭就能看端倪，池善雨（金喜愛飾演）身穿的 all white 高領加上長大衣，白色膨脹的致命缺點使身材曲線消失得無影無蹤，對比起來呂多景（韓素希飾演）俐落筆挺的格紋西裝外套及低腰牛仔褲的搭配，腰是腰、腿是腿，還露出最代表性感的鎖骨部位，誰能抵擋呢？

把那些 oversize 或長版的上衣、外套丟了吧！剛好與褲頭切齊的上衣長度就可以才不會太刻意，彎個腰其實就能看清腰線，剛好也能讓臀部及大腿的縫隙露出，所以說衛衣或是寬褲雖然舒服也有型，但難免會遮掩掉一些散發女性特徵的優勢～

像是這件天空藍的合身短版騎士外套，內搭一件緊身高領再穿上牛仔褲就超時髦，其實不用把流行性單品都套在身上，經典、基本款的單品重複穿搭就能省錢又省事！

私底下的韓素希同樣喜歡用一件基本款的合身西裝外套內搭緊身背心或 T 恤，加上一頭烏黑散落的長髮，怎麼可能有男人不動心啊！！

韓素希撩男穿搭 2.【窄身連身 Onepiece 短洋裝】





「這地獄般的痛苦，要怎麼樣才能還給你呢？」在看到李泰伍與呂多景牽手之後，池善雨的這一席話把劇情的精彩度推向高峰，也讓觀眾們正式知道小三究竟是何方神聖，以一襲韓國設計師品牌 REEHUE 的 Annie Onepiece Ivory 連身洋裝出場，真的是大氣簡約又符合年紀，把網友收服的服服貼貼！

這件洋裝看似沒什麼，卻深藏許多細節，像是肩線小抓皺的設計，可以加強不夠有份量的窄肩，能修飾臉型及瘦小臉的效果﹔腰際間收腰的部分，凸顯了腰線並烘托出胸型﹔最後是整件洋裝的材質，讓該膨脹的地方膨脹，身材優勢完全展露無遺啊～絕對是撩男的超強戰服！

渣男李泰伍直接被迷倒到一個不行有沒有～

韓素希撩男穿搭 3.【暖色系短毛毛衣】





「我有對象啊，一個禮拜大概做 2、3 次吧！對方還是個有婦之夫。」另一幕讓大家繃緊神經看完的，無非就是這場小三直闖正宮醫院挑釁的片段，還炫耀性的跟正宮說出令人震撼的性生活，看完讓所有觀眾氣到大罵「這小三太欠打啊！」

與正宮正面交鋒的重要時刻，呂多景與過去那些潑辣小三最大的區別，除了冷靜的態度，還有她簡約優雅的質感穿搭。別於浮誇豔麗的打扮，她選擇一件毛茸茸的雪白色 V 領毛衣，搭配牛仔褲及風衣外套，看似單調平凡的單品，卻把她生在好家庭的氣質及充滿女人味的溫柔襯托出來，更帶點清純感！似乎也暗示自己年輕美貌根本不需要多餘的裝飾，可說是無窮的心機啊！

溫柔色調的短毛毛衣穿起來真的會有讓人想一手攬進懷裡保護的衝動，絕對是釋放女性費洛蒙的必備單品之一，再加上一件高腰的包臀窄裙，到底有哪個男人能不愛上她？

韓素希撩男穿搭 4.【小巧精緻的耳飾】

雖然珠寶可以體現出一位女性的地位高度，但太奢華貴氣的珠寶反而會使女人看起來太老氣，更可能會增加與異性之間的距離感，呂多景多選擇單鑽、簡單又小巧的耳環，微微的將長髮輕塞耳後，讓髮絲間閃爍著飾品的光澤及若隱若現的耳垂， 畢竟婚外情的吸引力就是在這種曖昧不清的模糊界線之中不是嗎～

韓素希撩男穿搭 5.【合身低胸針織衫】

私底下的韓素希非常喜歡穿起來舒服、看起來沒有距離感的質感針織衫，特別是微低胸的Ｖ領款式，小露性感又不會太過頭，在舉手投足之間默默散發出溫柔的浪漫女人味，更能突顯出凹凸有致的身材曲線，簡單搭配合身牛仔褲保證迷倒一堆男人！

除了穿搭之外，韓素希的演技也讓大家為之一亮，才播畢四集，相信未來演員們會有更多令人屏息的對戲場景，也會有許多超出我們預期的劇情繼續發展，好期待這週末的更新啊～

《夫婦的世界》每週六日於愛奇藝台灣站獨家播出。

文／柯夢波丹 圖／JTBC 《夫婦的世界》、IG@XEESOXEE

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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