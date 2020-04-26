孫芸芸素顏肌比少女更嫩！8款超強妝前乳　讓你毛孔隱形超光滑

誰說女人步入熟齡，隨著肌膚衰老就只能任粗大毛孔擺佈妳的生活！已經41歲的辣媽孫芸芸近拍、素顏肌膚卻不畏年齡比水煮蛋還光滑！想要打造女神般的凍齡膚質不用花大錢，只要靠一罐高機能妝前乳就能辦到 ~ 8款超狂柔焦系妝前乳/飾底乳推薦！有了這些底妝守門員，再頑固的細紋與毛孔都能一抹隱形！



不科學！孫芸芸近拍肌膚宛如水煮蛋



最近滑到凍齡女神孫芸芸的IG，除了好身材讓人看著眼紅 ~ 那宛如大學生的細緻皮膚更讓儂編想大喊 : 太不科學了啦 ~ 照片拍得再近、相機聚焦拉得再清晰那水煮蛋般的光滑皮膚怎麼拍都零破綻，讓人不禁好奇女神妳真的已經40歲了嗎？同樣身為熟齡肌的妳也別羨慕，孫芸芸般的零毛孔膚質妳花小錢也可以辦到！前提是妳要先挑到一款高機能且適合妳的妝前乳！



妝前乳推薦



《RMK》柔焦隔離霜N #EX-04，30g，NT$1,350

妳一定還記得《RMK》經典的妝前乳，暢銷好幾季一直也是儂編的心頭好，而這款全新柔焦隔離霜，比以往的質地更輕盈，粉質更細緻，淡淡的粉嫩血感還能提亮膚色校正氣色，最重要的是它裡頭的珠光柔焦質地，能完美遮蓋所有瑕疵與毛孔。



《Grown Alchemist》淨化防護妝前乳，50ml，NT$1250

《Grown Alchemist》的成分總是讓人很安心，這回新出了防護型妝前乳更狠狠打中儂編的需求，對於每天有化妝習慣的女生來說，最需要的就是阻隔彩妝的刺激與外界的髒汙，而這款妝前乳不只質地溫和不造成毛孔負擔，裡頭的靈芝多醣配方還能補足肌膚水分，一擦膚質又澎又細緻。



《ORBIS》保濕瓷效飾底乳 #蜜桃粉 SPF28 PA+++，30g，NT$480

以蜂蜜、玻尿酸等保濕成分為主體的它，清透的質地卻保有高含量的補水因子，雖是妝前乳，但卻也是乾肌女孩的最後一道保養程序，而它獨特的水潤粉體一抹上肌膚，立即就能填補肌膚上的乾紋與毛孔，輕鬆一掃乾澀暗沉的老態。



《理膚寶水》全護清透亮顏妝前防曬隔離乳 SPF50 + /PA++++，30ml，NT$980

忙於工作的妳，都花多少時間在上妝呢？別懷疑，有了它，妝前打底只需五秒鐘，就可以做到全護防曬、8 小時鎖水保濕、修飾膚色不均與敏感泛紅的多重效果！不論妳是大油田、痘痘肌還是敏弱肌，有了它，再頑強的粗糙問題都能一併化解。







《Chanel香奈兒》珍珠光感新一代防護妝前乳SPF40/PA+++ ，NT$1900

妳可能會困惑，妝前乳真的需要買到這麼好嗎？儂編告訴妳，投資一款好的妝前乳和選保養一樣重要！這款色調完全符合亞洲女性需求的妝前乳，輕盈如水的質地中卻保有粉潤珠光色，塗抹上肌膚就像上了一層柔焦濾鏡，蠟黃、暗沉瞬間修飾，裡頭的粉紅珍珠光還能提升肌膚明亮度。



《Dior》雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜，30ml，NT$2,200

妝前隔離霜也是保養的一部分，以核心成分雪融花複合物為主軸，既能修護膚質達到亮白效果，其水乳狀的嶄新質地，輕輕抹開就像融化的冰淇淋藉著體溫就能貼合皮膚，不卡白斑，只要選擇到一款適合的隔離乳，即使疊上厚重粉底也不怕會起屑、卡粉。



《ALLIE》EX UV 高效防曬亮顏飾底乳SPF50+/PA++++，NT$850

妳肌膚的原始活力Keep住了嗎？想要打造逆齡般的好膚質，首要原則就是打底要做好，防曬、潤色、打底三校合一的它，輕薄零粉感的質地一擦上肌膚，就像上了一層透明防護膜，不僅能修飾粗大毛孔，還能防摩擦、抗暈染，最重要的是洗卸方便，再頑強的底妝遇上它也能百依百順。



《Shiseido資生堂》 極上御藏 防禦精華乳 SPF50+/PA++++，50ml，NT$3,000

熟齡肌需要的不只是妝前隔離，而是高機能的防護！面對紫外線、藍光等外界刺激，那些彩妝品檔不住的，就通通交給它！以金頂側耳萃取精華為核心成分的防禦精華乳，滋潤卻又輕盈如絲的質地，一抹就像化開的奶霜，滋潤卻保有高修飾力，無論是毛孔粗大，還是乾紋老態，有了它絕對可以放心。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Shiseido資生堂、ALLIE、Dior、Chanel香奈兒、理膚寶水、ORBIS、Grown Alchemist、RMK、 IG@aimeeyunyunsun



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