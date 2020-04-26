19歲歐陽娜娜性感指數躍進　「緊身長袖領口下移」大秀好身材

▲歐陽娜娜公開私服，緊身針織衫好身材藏不住 。（圖／翻攝自IG歐陽娜娜）



記者鮑璿安 ／台北報導

女星歐陽娜娜最近工作量受疫情影響減少，取而代之在社群平台與粉絲分享美照，近日歐陽娜娜PO出私服穿搭，以隨興牛仔破褲搭配針織上衣，不過罕見的低胸開扣設計卻讓人很難移開視線，引起網友直呼：「娜娜身材竟然這麼好。」

在 Instagram 查看這則貼文 ☆。.欧阳娜娜.。☆（@ouyangnana.s）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 下午 9:00 張貼

歐陽娜娜在今年（2020）年滿19歲，穿著也越發有「長大人」趨勢，近日她PO出私服美照，就以小賈斯汀個人品牌「DREW HOUSE」的微笑牛仔破褲搭配converse帆布鞋彰顯率性氣息，背起GUCCI GG Marmont檸檬黃新色包款，更不忘特寫穿搭細節，可謂帶貨功力一流。

不過視線向上一看，歐陽娜娜運用墨綠色針織衫與背景相呼應，長袖的貼身材質將身型緊緊包覆，而衣領的小V開口設計，更是不經意流露女孩初長成氣息，即便長髮披肩蓋過上圍，身材依舊前凸後翹，順勢引發粉絲回應：「歐陽娜娜身材超好」、「娜娜長大了」、「女孩變女人。」

在 Instagram 查看這則貼文 喜歡娜比的粉絲可以追蹤喔！Love Nana Forever（@nanaouyangfanspage）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 22 日 上午 2:11 張貼

不過下秒歐陽娜娜便切換回甜美少女風格，以大陸快時尚品牌太平鳥（PEACEBIRD）櫻桃小丸子聯名系列出鏡，胸前巨大的蝴蝶裝十分顯眼，歐陽娜娜也不忘張大眼睛擺出吐舌的俏皮表情，立刻找回屬於19歲的女孩氣息。