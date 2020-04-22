「信義誠品」書店將接棒24小時營業？　4／23記者會正式宣布

▲據傳信義誠品將是下一個24小時書店，董事長吳旻潔將在4／23正式公佈全日書店店址。（圖／翻攝迷誠品官網）

記者蔡惠如／綜合報導

敦南誠品24小時書店從開燈至今亮了20多年，因應其所在的「敦南金融大樓」申請都更，敦南誠品也即將在今年5月底正式熄燈，誠品生活董事長吳旻潔曾表示：「24小時的書店一定會有。」隨著敦南熄燈日接近，4／23誠品也將正式公佈，而據了解其接手24小時營業的書店，便是位於信義區的信義誠品。

1989年開業的「誠品書店」，原本座落在仁愛圓環中，1995年搬遷到現址，並在1999年開始營業24小時，成為大家熟知的「敦南誠品店」。回首這30年，誠品已經從單一門店，變成台灣最大連鎖書店，並在大陸、香港開了店鋪，還在去年插旗日本東京，書店24小時營業已成為誠品招牌，雖對外保證一定會有「不打烊書店」的延續，但誠品對此均三緘其口，不透露哪間分店接手。

▲敦南誠品即將於五月底結束營業，圖為目前敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

事實上誠品的考量與掙扎其來有自，書店整日不打烊，營運成本高，人流自然成為最重要的考量，誠品在台北都會區較大的店鋪分別位於信義區與南京商圈，再考量各分店書店的規模與商圈特性，晚上10時之後逛街民眾大減，南京商圈夜間與凌晨的人潮量，確實難以支撐。

近期誠品也在臉書粉絲團上辦票選活動，候選名單包括信義、松菸、南西、台大店以及台中勤美店，而信義店與台中勤美店2間呼聲最高，據了解到最後仍是從信義店與南西店兩家分店來作選擇。

原本敦南誠品所在的東區，距離信義區較為接近，且信義誠品的書店規模，是誠品旗下分店中最大，加上信義區內包括新光三越、A13遠百信義與ATT 4 FUN，近年又主打深夜食堂，期望養成夜間客群培養新一波商機，加上信義書店本身就營業至凌晨，動線已規劃完成，相較之下會是最符合商業考量的選擇，預計信義的24小時書店範圍也並非全書店面積，而是僅一部分。

▲信義誠品書店的營業時間早已至凌晨，若規劃為全日書店也將更符合成本。（圖／翻攝迷誠品官網）

但信義店也有隱憂，業界人士表示，其所在的統一國際大樓，是由統一企業集團所興建，之前也有許多百貨爭取進駐。信義誠品自2006年開幕至今，租約更新是未來必定要面對的，屆時若已養成民眾習慣信義店為24小時全日書店，之後在租約續談上如果有變數，也可能再換新地點。

而誠品敦南原址所在的敦南金融大樓，預計重新規劃為高度141公尺的建築，完工後將成為台北東區最高的大樓，內部將有餐飲、金融與零售服務業，且以綠建築標準規劃，在5樓有設置綠化露天平台，另配合太陽能發電、節能照明與垃圾暫存冷藏區，誠品董事長吳旻潔之前曾被問到是否會「回歸」該建築，當時她僅回答：「現在談這個還太早。」

▲敦南誠品在不打烊20多年之後，即將在5月走入歷史。（圖／記者周宸亘攝）

對此，誠品表示，4／23的記者會上會由董事長吳旻潔宣布接續24小時書店的地點。