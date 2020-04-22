fb ig video ETtoday search mobile

「信義誠品」書店將接棒24小時營業？　4／23記者會正式宣布

>

▲信義區,信義誠品。（圖／翻攝迷誠品官網）

▲據傳信義誠品將是下一個24小時書店，董事長吳旻潔將在4／23正式公佈全日書店店址。（圖／翻攝迷誠品官網）

記者蔡惠如／綜合報導

敦南誠品24小時書店從開燈至今亮了20多年，因應其所在的「敦南金融大樓」申請都更，敦南誠品也即將在今年5月底正式熄燈，誠品生活董事長吳旻潔曾表示：「24小時的書店一定會有。」隨著敦南熄燈日接近，4／23誠品也將正式公佈，而據了解其接手24小時營業的書店，便是位於信義區的信義誠品。

1989年開業的「誠品書店」，原本座落在仁愛圓環中，1995年搬遷到現址，並在1999年開始營業24小時，成為大家熟知的「敦南誠品店」。回首這30年，誠品已經從單一門店，變成台灣最大連鎖書店，並在大陸、香港開了店鋪，還在去年插旗日本東京，書店24小時營業已成為誠品招牌，雖對外保證一定會有「不打烊書店」的延續，但誠品對此均三緘其口，不透露哪間分店接手。

▲▼敦南誠品即將於五月底結束營業，圖為目前敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼敦南誠品即將於五月底結束營業，圖為目前敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲敦南誠品即將於五月底結束營業，圖為目前敦南誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

事實上誠品的考量與掙扎其來有自，書店整日不打烊，營運成本高，人流自然成為最重要的考量，誠品在台北都會區較大的店鋪分別位於信義區與南京商圈，再考量各分店書店的規模與商圈特性，晚上10時之後逛街民眾大減，南京商圈夜間與凌晨的人潮量，確實難以支撐。

近期誠品也在臉書粉絲團上辦票選活動，候選名單包括信義、松菸、南西、台大店以及台中勤美店，而信義店與台中勤美店2間呼聲最高，據了解到最後仍是從信義店與南西店兩家分店來作選擇。

原本敦南誠品所在的東區，距離信義區較為接近，且信義誠品的書店規模，是誠品旗下分店中最大，加上信義區內包括新光三越、A13遠百信義與ATT 4 FUN，近年又主打深夜食堂，期望養成夜間客群培養新一波商機，加上信義書店本身就營業至凌晨，動線已規劃完成，相較之下會是最符合商業考量的選擇，預計信義的24小時書店範圍也並非全書店面積，而是僅一部分。

▲信義區,信義誠品。（圖／翻攝迷誠品官網）

▲信義誠品書店的營業時間早已至凌晨，若規劃為全日書店也將更符合成本。（圖／翻攝迷誠品官網）

但信義店也有隱憂，業界人士表示，其所在的統一國際大樓，是由統一企業集團所興建，之前也有許多百貨爭取進駐。信義誠品自2006年開幕至今，租約更新是未來必定要面對的，屆時若已養成民眾習慣信義店為24小時全日書店，之後在租約續談上如果有變數，也可能再換新地點。

而誠品敦南原址所在的敦南金融大樓，預計重新規劃為高度141公尺的建築，完工後將成為台北東區最高的大樓，內部將有餐飲、金融與零售服務業，且以綠建築標準規劃，在5樓有設置綠化露天平台，另配合太陽能發電、節能照明與垃圾暫存冷藏區，誠品董事長吳旻潔之前曾被問到是否會「回歸」該建築，當時她僅回答：「現在談這個還太早。」

▲▼台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台北的九又四分之三月台：敦南誠品。（圖／記者周宸亘攝）

▲敦南誠品在不打烊20多年之後，即將在5月走入歷史。（圖／記者周宸亘攝）

對此，誠品表示，4／23的記者會上會由董事長吳旻潔宣布接續24小時書店的地點。

關鍵字：

敦南誠品, 誠品書店, 信義誠品, 24小時書店, 全日書店
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

世界冠軍咖啡師王策「不穿淺色衣服」背後有原因

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

香奈兒女郎耳環這樣戴　單邊、混搭不同系列超有型

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

曾之喬合體莫莉拍「女特務大片」　翹二郎腿、馬尾定格超狂

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

Dior夢幻包款全被「消光」美炸！讓人又犯選色障礙

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

陳庭妮穿戴COACH美出新高度　拍完直接帶回家

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

Tiffany斜面立體T字戒指好俐落　3萬元就能入手

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

植村秀「去油粉底棒」超多用！遮毛孔、控油加修容一支搞定

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

Jo Malone又放火！絕美瓷瓶裝擴香　聯手室內設計大師出限量款

ET Fashion

推薦閱讀

絕美「粉紅牛奶色」快煮壺買一送一！1980元殺到768元超狂　

絕美「粉紅牛奶色」快煮壺買一送一！1980元殺到768元超狂　

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

51歲伊能靜3招瘦回少女　「記得身體要吃的，不是腦子想吃的」

有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

有情人「難成」眷屬的3大星座組合！雙魚與金牛金錢觀差超多

「表治秀」搶了玄彬廣告再轉戰時尚圈　網看呆：帥到認不出 最華麗拖鞋大盤點！香奈兒「珍珠編織」3.6萬元、BALANCIAGA「老爹款」有鱷魚紋 青春露、金盞花化妝水超低價只到4／20中午！「經典特賣」手刀衝 夜晚總是輾轉反側？在床上工作、睡前喝酒　5個導致失眠的小習慣快戒掉 最美小三轉正！韓素希頂「黑巧克髮」超顯白，根本是行走發電機 Lisa超狂舞姿太驚艷　「極短熱褲」跳貼地動作，粉絲看傻：噴鼻血 安格斯12星座一周運勢4/20-4/26　牡羊、天蠍、獅子人際關係差先低調

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面